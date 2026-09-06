Οι Μόουζες Ράιτ και Άλεκ Πίτερς ήταν οι πρώτοι σκόρερ με διψήφιο αριθμό πόντων στο πρώτο ημίχρονο του μικρού τελικού του «CRETE IBT» απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Θραύση από τους πρώην ερυθρόλευκους της Αρμάνι Μιλάνο στο πρώτο ημίχρονο του μικρού τελικού του «CRETE IBT» στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου! Οι Μόουζες Ράιτ και Άλεκ Πίτερς είχαν τους 22 από τους 40 πόντους των Ιταλών στο πρώτο μέρος που ολοκληρώθηκε με 43-40 υπέρ της Φενέρμπαχτσε.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ κατέγραψε 12 πόντους με 3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 3/3 ελεύθερες βολές σε 10 λεπτά συμμετοχής. Ο Πίτερς σκόραρε 10 πόντους με 2/2 δίποντα και 2/4 τρίποντα σε 8 λεπτά συμμετοχής.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στον μεγάλο τελικό του τουρνουά στις 20:30.