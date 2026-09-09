Αρμάνι Μιλάνο - Στρασμπούρ 75-68: Νίκη πριν τον ΠΑΟΚ, στα... χαμηλά ο Πίτερς
Έχοντας πραγματοποιήσει μόνο μία ομαδική προπόνηση, η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε της Στρασμπούρ με 75-68 σε φιλική αναμέτρηση.
Το σύνολο του Ποέτα παρουσίασε θετική πρόσωπο τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση και μπόρεσε να επικρατήσει στο φινάλε. Για την Αρμάνι ξεχώρισε η εμφάνιση του Γκάριους Μάθιους που ολοκήρωσε τον αγώνα, έχοντας 12 πόντους, ενώ ο Μόουζες Ράιτ μέτρησε 10π.
Ο Άλεκ Πίτερς έμεινε σε χαμηλά, σκοράροντας μόνο 2 πόντους. Επόμενη υποχρέωση για την ομάδα του Μιλάνο η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (12/09, 19:00).
Τα δεκάλεπτα: 23-20, 41-29, 60-53, 75-68
Ολίμπια Μιλάνο: Κόουλ (0/3 δίποντα), Γκούντουριτς 3 (1/2, 0/4, 1/1), Τόνο (0/1 δίποντο), Ρίτσι 3 (0/1, 1/5), Ράιτ 10 (4/5, 2/2), Φλακαντόρι 4 (1/2, 0/1, 2/2), Χολ 6 (2/2, 0/1, 2/3), Μάθιους 12 (1/1, 2/3, 4/6), Πίτερς 2 (0/1, 0/1, 2/2), Μπούκερ 6 (2/2, 2/2), Τόμπσον 2 (0/1, 0/2, 2/2), Μπολμάρο 5 (1/3, 1/2), Άκελε 7 (2/2, 1/3), Ντιόπ 7 (2/4, 3/4), Μπέρνελ 6 (1/1, 0/1, 4/4).
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