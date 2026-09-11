Ο Έλι Εντιαγέ επέστρεψε από το NBA στη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά όπως φαίνεται... περισσεύει στο ρόστερ, καθώς η Βασίλισσα τον παραχώρησε δανεικό στην Μπανταλόνα.

Παραμένει στην Ισπανία αλλά όχι για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης ο Έλι Εντιαγέ! Με επίσημη ανακοίνωσή τους στο X τόσο οι Λος Μπλάνκος γνωστοποίησαν πως ο παίκτης θα δοθεί ως δανεικός στην Μπανταλόνα.

Μετά την περιπλάνησή του στους Χοκς και στη G-League ο 22χρονος ελπιδοφόρος αθλητής επέστρεψε στην Ευρώπη για χάρη της Βασίλισσας αλλά -όπως φαίνεται- ο νέος τεχνικός των Μερένχες, Πέδρο Μαρτίνεθ, δεν τον υπολογίζει ενόψει της νέας σεζόν στην ισπανική πρωτεύουσα.

Έτσι, η Ρεάλ αποφάσισε να προχωρήσει στον δανεισμό του παίκτη στην Μπανταλόνα, με τους δύο συλλόγους να προβαίνουν στη σχετική ανάρτηση στα social media. Οι Μαδριλένοι κατέστησαν σαφές ότι ο Σενεγαλέζος με ισπανικό διαβατήριο παραχωρείται στην ομάδα του Ρίκι Ρούμπιο για να έχει ενεργό ρόλο και χρόνο συμμετοχής, με σκοπό να επιστρέψει δυναμικά και να διεκδικήσει τη θέση του στο ροτέισον. Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός αθλητής έχει διετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ.