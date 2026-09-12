Κοντά στην απόκτηση του Νικ Σμιθ Τζούνιορ βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μεταγραφή από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, καθώς βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Νικ Σμιθ Τζούνιορ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας, η «βασίλισσα» είναι μια... ανάσα από το να εντάξει στο ρόστερ της τον 22χρονο γκαρντ, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ προς την υλοποίηση των στόχων της της ερχόμενη σεζόν.

Ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ, από το 2023 μέχρι το 2025 αγωνίστηκε με τη φανέλα των Χόρνετς στο NBA, ενώ τη σεζόν 2025-26 έπαιξε για τους Λέικερς. Σε 30 παιχνίδια με την ομάδα του Λος Άντζελες είχε μ.ο 6.2 πόντους ανά αγώνα.