Ρεάλ Μαδρίτης: Κοντά στην απόκτηση του Νικ Σμιθ Τζούνιορ, σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο
Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μεταγραφή από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, καθώς βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Νικ Σμιθ Τζούνιορ.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας, η «βασίλισσα» είναι μια... ανάσα από το να εντάξει στο ρόστερ της τον 22χρονο γκαρντ, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ προς την υλοποίηση των στόχων της της ερχόμενη σεζόν.
Ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ, από το 2023 μέχρι το 2025 αγωνίστηκε με τη φανέλα των Χόρνετς στο NBA, ενώ τη σεζόν 2025-26 έπαιξε για τους Λέικερς. Σε 30 παιχνίδια με την ομάδα του Λος Άντζελες είχε μ.ο 6.2 πόντους ανά αγώνα.
ÚLTIMA HORA: Nick Smith Jr. (1.88 m.; 22 a.), a punto de fichar por el Real Madrid. Número 27 del Draft de 2023, ha pasado por Hornets y Lakers.— Chema de Lucas (@chemadelucas) September 12, 2026
BREAKING: Nick Smith Jr. (1.88 m.; 22 y.o.) is close to a deal with Real Madrid.
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