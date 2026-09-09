Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν ξεχωριστό δώρο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στο γεύμα που παρέθεσε ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» σε όλη την ομάδα.

Στο γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, οι παίκτες έκαναν ένα ξεχωριστό δώρο στον ιδιοκτήτη του «τριφυλλιού».

Συγκεκριμένα ο αρχηγός των «πρασίνων», εκ μέρους όλων των παικτών, δώρισε ένα κάδρο με μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του μέσα στο οποίο αποτυπώνεται η ιστορία του Παναθηναϊκού.