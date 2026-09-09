Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρέθεσε γεύμα σε όλη την ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη σκληρή δουλειά, προκειμένου να είναι έτοιμος για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας. Όπως συνηθίζει να κάνει κάθε χρόνο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρέθεσε ένα γεύμα σε όλους όσους εργάζονται στον σύλλογο.

Το «παρών» στην εκδήλωση, που έλαβε χώρα σε κτήμα της Αττικής, έδωσαν οι αθλητές της ομάδας, οι προπονητές, το επιτελείο, το διοικητικό προσωπικό αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι της ΚΑΕ και του Telekom Center Athens, έχοντας την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους εν μέσω εξαιρετικού κλίματος.

Ο Κώστας Σλούκας, εκ μέρους όλης της ομάδας, δώρισε στον κ. Γιαννακόπουλο ένα κάδρο με μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του, μέσα στο οποίο αποτυπώνεται η ιστορία του Παναθηναϊκού.