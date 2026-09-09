Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι τέθηκαν ήδη σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο «Telekom Center Athens».

Όποιος... προλάβει-πρόλαβε για τους φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι μπορούν να αρχίσουν να προμηθεύονται τα εισιτήρια για του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο «Τ-Center».

Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι τέθηκαν ήδη σε κυκλοφορία τα «μαγικά χαρτάκια» του διημέρου, τα έσοδα των οποίων θα διατεθούν στο Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο επιστρέφει στο «σπίτι» μας, το Telekom Center Athens, την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου.

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας http://more.com και ισχύουν και για τις δύο ημέρες της διοργάνωσης και για τις τέσσερις αναμετρήσεις. Ο κάθε φίλαθλος έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί έως τέσσερα (4) εισιτήρια, ενώ για την αγορά εισιτηρίου δεν απαιτείται η κατοχή Membership.

Το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις των εισιτηρίων του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα διατεθεί στο Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος», για την ενίσχυση του σπουδαίου έργου και των δράσεών του.

Το Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» συνεχίζει την παρακαταθήκη και το σπουδαίο κοινωνικό έργο του Παύλου Γιαννακόπουλου, με σταθερή προσφορά στους τομείς της υγείας, της παιδείας, του αθλητισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Μεταξύ των σημαντικών δράσεών του συγκαταλέγονται η οικονομική ενίσχυση 160 οικογενειών ακριτικών περιοχών για τη γέννηση του τρίτου και πλέον παιδιού, καθώς και η πλήρης ανακαίνιση του φαρμακείου του «Ιπποκράτειου» Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, ενώ παράλληλα στηρίζει σταθερά τη νέα γενιά επιστημόνων μέσω προγραμμάτων υποτροφιών.

Κλείστε τη θέση σας ΤΩΡΑ: http://paobc.more.com/gr-el/tickets/»