Eπίσημο: Στη SUNEL Arena ο Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως θα χρησιμοποιεί τη SUNEL Arena καθώς επήλθε οριστική συμφωνία με την ΑΕΚ.

Από την Τρίτη 8/9 ήταν γνωστό πως ο Ολυμπιακός τη νέα σεζόν θα παίζει στη SUNEL Arena μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να επιστρέψει η ομάδα στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με την Ένωση, σχετικά με την παραχώρηση του γηπέδου.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ το έκανε και επίσημο με ανακοίνωση της, ευχαριστώντας θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena.

Η προσωρινή αλλαγή έδρας, δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά: όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της. Η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή, συνεχίζουμε μαζί.