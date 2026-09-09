Ολυμπιακός: Το ξεχωριστό βίντεο για τον Λαρεντζάκη
Έπειτα από έξι χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Πειραιά.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μέσω ανάρτησης στα social media, ανέβασε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του διεθνή γκαρντ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Σε έξι χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο 32χρονος γκαρντ κατέκτησε, μία EuroLeague, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία Κύπελλα και τέσσερα Super Cup.
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Αναλυτικά το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Thank you for every battle.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 9, 2026
For every memory.
For your devotion.
Thank you, Cobra! 🐍❤️🤍
#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/P95RGPxqJ2
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