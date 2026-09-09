Ολυμπιακός: Το ξεχωριστό βίντεο για τον Λαρεντζάκη

Ολυμπιακός: Το ξεχωριστό βίντεο για τον Λαρεντζάκη

Παναγιώτης Αρταβάνης
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Έπειτα από έξι χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Πειραιά.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μέσω ανάρτησης στα social media, ανέβασε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του διεθνή γκαρντ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Σε έξι χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο 32χρονος γκαρντ κατέκτησε, μία EuroLeague, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία Κύπελλα και τέσσερα Super Cup.

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Αναλυτικά το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

 
@Photo credits: eurokinissi
     

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