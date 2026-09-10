Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μίλησε για τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, τη γαλλική παροικία και την Ελλάδα.

Ένα από τα κορυφαία αποκτήματα του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο που ανεβάζει επίπεδο την περιφέρεια του τριφυλλιού. Ο Γάλλος γκαρντ μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις, τις προπονήσεις με τον Ζοτς, αλλά και για τα θετικά του Glass Floor.

Αρχικά είπε: «Eίμαστε έξι άτομα που μιλάμε γαλλικά. Ο κόσμος θα αρχίσει να μιλάει γαλλικά. Τα παιδιά που είμαστε στην Εθνική Γαλλίας είμαστε έτοιμοι. Τώρα απλά πρέπει να επιστρέψω και να εξοικοιωθώ με την ομάδα. Είναι διαφορετικό για τα άλλα παιδιά, μόλις ήρθαν και προσπαθούν να ξαναβρούν τη φόρμα τους. Εγώ είμαι ήδη στη διαδικασία αυτή

Για τις εντυπώσεις του από τις προπονήσεις με τον Ομπράντοβιτς: «Καταπληκτικές, περίμενα κάτι τέτοιο. Ακόμα καλύτερό από αυτό που περίμενα. Με plays καταστάσεις και όλά όσα θέλει να βάλει σε επίθεση κι άμυνα. Όλοι στην ομάδα κάνουν αυτό που πρέπει. Να δουλεύουμε σκληρά και να γίνουμε καλύτεροι».

Για το Telekom Center Athens και το Gazz Floor: «Μου αρέσει πολύ, ανυπομονώ να έρθει το πρώτο ματς γιατί θα είναι τρελό. Το Glass Floor είναι ωραίο, είχα παίξει και στη Μπα΄γερν. Είναι ωραία να ξέρεις να παίζεις σε αυτό. Να το χρησιμοποιούν οι ομάδες και για την αποφυγή τραυματισμών. Δεν γλιστράει και δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα στο παρκέ».

Για το τι τον εξέπληξε: «Η καθημερινή ρουτίνα της ομάδας, αλλά και το εστιατόριο, το ότι τρώμε εκεί πρωινό, μεσημεριανο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και πραγματικά όλοι, το staff επίσης, όλοι θέλουν να συμμετέχουν και να είναι κοντά στην ομάδα. Και το ιατρικό επιτελείο . Νιώθεις σαν να είμαστε μια οικογένεια. Νιώθεις ότι όλοι είναι πραγματικά χαρούμενοι που βρίσκονται εδώ και προσπαθούν ταυτόχρονα να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Και αυτό μου αρέσει, είναι πολύ καλό».

Για τη γαλλική παροικία και ποιος εμπνέει περισσότερο: « Όλοι μας, την ίδια στιγμή. Δίνουμε ο ένας κίνητρο στον άλλον. Ξέρουμε για ποιον λόγο είμαστε εδώ. Φυσικά, κάποιες φορές είναι ωραίο να γελάμε, να χαμογελάμε, ωραίο να έχεις Γάλλους μαζί σου. Γιατί, εκτός ίσως από τον Μους, δεν είχα ποτέ πραγματικά έναν Γάλλο συμπαίκτη μαζί μου. Οπότε κάποιες φορές είναι ωραίο να μιλάμε γαλλικά».

Για το τι του έλειψε από την Αθήνα; «Ο καιρός. Το φαγητό, το ελληνικό φαγητό. Θα έλεγα τη χωριάτικη σαλάτα. Θα έλεγα και τον γύρο. Μου έλειψε και ο γύρος. Αλλά κυρίως ο καιρός, ξέρεις. Νιώθω ότι όταν πηγαίνεις στην προπόνηση είσαι πραγματικά χαρούμενος που πας».Τέλος, πες μας ένα πράγμα για τον Σιλβέν που ίσως ο κόσμος δεν περιμένει ή δεν γνωρίζει».

Στο τέλος είπε: «Είμαι πολύ καλός χορευτής. Μου αρέσει να κάνω πλάκα, ξέρεις. Μερικές φορές ο κόσμος με βλέπει σαν έναν άνθρωπο που είναι υπερβολικά σοβαρός, κυρίως λόγω του χαρακτήρα μου στο μπάσκετ και όλα αυτά. Μου αρέσει να κάνω πλάκα. Μου αρέσει να χορεύω και είμαι gamer. Μου αρέσει το streaming. Να μαγειρεύω».

Επιπλέον μίλησε και για τα anime!