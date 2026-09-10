Στη Ρόδο βρίσκεται η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει του τουρνουά με την συμμετοχή της ΑΕΚ και της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Λίγες ώρες έμειναν για τα πρώτα «αποκαλυπτήρια» του Παναθηναϊκού στο τουρνουά της Ρόδου.

Οι «πράσινοι» προσγειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (10/09) στο «σμαραγδένιο νησί» όπου θα αντιμετωπίσουν κατά τη σειρά την ΑΕΚ (11/09, 20:00) και την σερβική Σπαρτάκ Σουμπότισα (12/09, 19:00). Μάλιστα στην ίδια πτήση βρισκόταν και η αποστολή των «κιτρινόμαυρων».

Το ευχάριστο για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ότι μπορεί να υπολογίζει και στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ακολούθησε κανονικά την αποστολή της ομάδας στη Ρόδο και αναμένεται να πάρει συμμετοχής σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Ο Γάλλος σέντερ τις τελευταίες ημέρες άρχισε να ανεβάζει στροφές στις προπονήσεις και να βρίσκεται στην διάθεση του Σέρβου προπονητή.

Αντίθετα έμεινε στην Αθήνα ο Κώστας Σλούκας ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος και ενδέχεται να δώσει το «παρών» την επόμενη εβδομάδα στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Επίσης δεν υπολογίζονται για τα δύο πρώτα φιλικά οι τραυματίες, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουστάφα Φαλ ενώ δεν ακολούθησε την αποστολή και ο Γιάννης Κουζέλογλου λόγω μυϊκού προβλήματος.

Την αποστολή των «πρασίνων» αποτελούν οι Μπράνκου Μπάντιο, Δημήτρης Μωραϊτης, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνος Μήτογλου, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ιάσωνας Βαρβαρίτης και Λευτέρης Μαντζούκας.