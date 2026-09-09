Χολ στο Gazzetta: «Ηγετικός ο Πίτερς, πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας»

Ο γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο, Ντέβον Χολ, μίλησε στο Gazzetta και εξέφρασε τον ενθουσιαμό του για τη συνύπαρξη του στο Μιλάνο με τον Άλεκ Πίτερς

Στο πλαίσο του «IBT CRETE 2026» o Ντέβον Χολ μίλησε στο Gazzetta για τη συνύπαρξη του στο Μιλάνο με τον Άλεκ Πίτερς, τη διαφορά στο παιχνίδι της Αρμάνι με τον Ποέτα στον πάγκο αντί του Μεσίνα, καθώς και για τον φίλο του, Σαβόν Σιλντς, με τον οποίο ακολούθησαν αντίθετα δρομολόγια το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι.

Ο Αμερικανός γκαρντ ανέφερε χαρακτηριστικά για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, προφανώς, και που έχω τη δυνατότητα να παίξω με τον Άλεκ και τον τρόπο με τον οποίο σουτάρει την μπάλα, ανοίγει το γήπεδο και ηγείται της ομάδας. Προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε και ανυπομονούμε για τη φετινή χρονιά».

Μιλώντας για τον κόουτς Ποέτα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι ένας προπονητής με διαφορετική φιλοσοφία. Θέλει να παίζουμε πιο γρήγορα, με πολύ ταχύτητα και πολλή ενέργεια. Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να εξελιχθούμε μαζί του και να αναπτυχθούμε ως ομάδα. Προφανώς, είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν, οπότε αν μπορέσουμε απλώς να εξελιχθούμε μαζί και να συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χημεία και τη συνοχή μας, αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Τέλος, για τον πρώην συμπαίκτη του, Σαβόν Σιλντς, που μεταγράφηκε στη Φενέρμπαχτσε ακολουθώντας ανάποδο από εκείνον δρομολόγιο, σημείωσε: «Είναι δικός μου άνθρωπος. Είμαστε πολύ κοντά και ελπίζω να έχω την ευκαιρία να τον δω και να μιλήσουμε. Είμαστε κοντά και πέρα από το μπάσκετ. Χαίρομαι πολύ για εκείνον και για τη νέα του ευκαιρία».