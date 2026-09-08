Ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα του Ολυμπιακού, ο οποίος έπαιξε με δύο πολύ δυνατές ομάδες της EuroLeague, στο IBT CRETE 2026.

Ο Ολυμπιακός έχει σταθερά ψηλά τον πήχη τα τελευταία χρόνια και το ίδιο ισχύει και ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μετά την πετυχημένη περσινή περίοδο, οι Πειραιώτες θέλουν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, για μία ακόμη χρονιά, συμμετείχε στο IBT CRETE, όπου μαζί του, ήταν τρεις πολύ δυνατές ομάδες της EuroLeague (Φενέρμπαχτσε, Ερυθρός Αστέρας, Αρμάνι Μιλάνο). Από αυτές, αντιμετώπισε στα ημιτελικά την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους και στον τελικό τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, όπου έφτασε στη νίκη με 87-77.

Η ανατροπή με τη Φενέρμπαχτσε

Οι πρώτες εικόνες που είδαμε από τον νέο Ολυμπιακό, ήταν κόντρα στην ομάδα που κέρδισε στον ημιτελικό του Final Four. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι Πειραιώτες, είχαν σημαντικές απουσίες. Οι Μιλουτίνοφ και Μοντέρο έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης, ο Βεζένκοβ είχε ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα, ενώ στο Ηράκλειο δεν είχαν ταξιδέψει οι Παπανικολάου και Λαρεντζάκης.

Στο παιχνίδι με τη Φενέρ, η αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού, είχε δύο σέντερ, τους Χολ και Τζόουνς. Τα πρώτα λεπτά οι πρωταθλητές Ευρώπης, είχαν προχωρήσει σε αρκετά φάουλ (5 μετά από 04:30). Το δεκάλεπτο είχε λήξει με τους Πειραιώτες να έχουν 3/7 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 4 ασίστ και 4 λάθη. Τα ποσοστά δεν είχαν ανέβει πολύ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τους Τούρκους να εκμεταλλεύονται πολύ τα επιθετικά ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός έμενε κοντά στο σκορ, ενώ από την άλλη ο Μπαρτζώκας, δοκίμαζε συστήματα και πρόσωπα. Παρά το πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ, στην τέταρτη περίοδο, η ομάδα έδειξε την περσινή της.. ταυτότητα. Με μεγάλα σουτ των Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, αλλά και καλές άμυνες, έγινε η ανατροπή. Στο φινάλε, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 28/38 βολές (74%), 15/30 δίποντα (50%), 8/25 τρίποντα (32%), εφτά λιγότερα ριμπάουντ (28-35) και 17 ασίστ.

Ο τελικός με τον Ερυθρό Αστέρα και ο κλασικός Ολυμπιακός

Στο δεύτερο ματς του τουρνουά, ο Ολυμπιακός είχε επιστροφές. Συγκεκριμένα, στη 12αδα της ομάδας, ήταν οι Γιαν Μοντέρο και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Στην πεντάδα είχαν ξεκινήσει οι ΜακΙντάιρ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Εντιάι και Μιλουτίνοφ, με τον Σενεγαλέζο να ξεχωρίζει τα πρώτα λεπτά. Σε 06:30 λεπτά, είχε φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα). Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι Πειραιώτες είχαν 4/4 βολές, 5/8 δίποντα και 4/10 τρίποντα, ενώ τα ριμπάουντ ήταν 7-7.

Από τα πρώτα λεπτά, είχε επιβάλει τον ρυθμό του και δεν άφησε περιθώρια στον Ερυθρό Αστέρα. Με σερί πόντους, είχε φτάσει από νωρίς τη διαφορά στους 10+ πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είχε δοκιμάσει δύο φορές σύστημα με τρεις γκαρντ, με τους Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου και Μοντέρο στη μία περίπτωση και τους Τζόσεφ, Μοντέρο και Ντόρσεϊ στην άλλη.

Ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο και έφτασε στη νίκη (87-77), έχοντας 19/24 βολές (74%), 19/34 δίποντα (56%), 10/30 τρίποντα (33%), δύο περισσότερα ριμπάουντ (37-35) και 20 ασίστ.

Το πρώτο «συμπέρασμα»

Ο Ολυμπιακός είχε ζοριστεί στο αμυντικό ριμπάουντ στο πρώτο ματς, αλλά αυτό το διόρθωσε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Η επιστροφή του Μιλουτίνοφ ήταν σημαντική, μιας και μιλάμε για τον κορυφαίο ριμπάουντερ της περσινής EuroLeague. Ο Μοντέρο στο ντεμπούτο του ήταν εξαιρετικός, ενώ ο Εντιάι, με την εικόνα του στο δεύτερο ματς, έδειξε ικανός να βοηθήσει πολύ την ομάδα.

Ο ΜακΙντάιρ, φάνηκε «βαρύς», όμως όλοι γνωρίζουν το τι είναι ικανός να κάνει. Γενικά ο Ολυμπιακός έδειξε να διατηρεί την αγωνιστική του ταυτότητα, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει ελάχιστες προπονήσεις και μένει να επιστρέψουν οι Βεζένκοβ και Παπανικολάου. Στο τουρνουά της Κύπρου, θα έχουμε καλύτερη εικόνα.