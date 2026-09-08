Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε τη φιλική νίκη επί της Ρισόν με 95-81 λίγα 24ωρα πριν το «Νεόφυτος Χανδριώτης» και τα ματς με Άρη και Ολυμπιακό.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έδωσε το τελευταίο της φιλικό πριν από το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο. Η ομάδα του Κάτας αντιμετώπισε τη Ρισόν και πήρε την άνετη νίκη με 95-81.

Κορυφαίος για τη Μακάμπι ήταν ο Ρόμαν Σόρκιν, ο οποίος είχε 19 πόντους και 5 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση και από τους Χορντ και Μπρίσετ, οι οποίοι τελείωσαν το παιχνίδι με 12 πόντους έκαστος.

Υπενθυμίζουμε ότι την ομάδα από το Τελ Αβίβ, θα αντιμετωπίσουν ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι με τους «κίτρινους» στην Κύπρο θα διεξαχθεί την Παρασκευή (11/09), ενώ με τους Πειραιώτες την Κυριακή (13/09).