Μακάμπι Τελ Αβίβ: Φιλική νίκη πριν από Άρη και Ολυμπιακό
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έδωσε το τελευταίο της φιλικό πριν από το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο. Η ομάδα του Κάτας αντιμετώπισε τη Ρισόν και πήρε την άνετη νίκη με 95-81.
Κορυφαίος για τη Μακάμπι ήταν ο Ρόμαν Σόρκιν, ο οποίος είχε 19 πόντους και 5 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση και από τους Χορντ και Μπρίσετ, οι οποίοι τελείωσαν το παιχνίδι με 12 πόντους έκαστος.
Υπενθυμίζουμε ότι την ομάδα από το Τελ Αβίβ, θα αντιμετωπίσουν ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι με τους «κίτρινους» στην Κύπρο θα διεξαχθεί την Παρασκευή (11/09), ενώ με τους Πειραιώτες την Κυριακή (13/09).
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