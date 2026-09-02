Μακάμπι Τελ Αβίβ: Χάνει την έναρξη της σεζόν ο Κλαρκ
Πλήγμα για «την ομάδα του λαού»! Ο Τζίμι Κλαρκ γλίστρησε και τραυματίστηκε στον μηρό του στην προπόνηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ και -όπως όλα δείχνουν- θα χάσει το εναρκτήριο ματς της σεζόν 2026-27 στη EuroLeague.
Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της ισραηλινής ομάδας, ο Αμερικανός πρόκειται να μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Δεδομένα λοιπόν θα απουσιάσει από το πρώτο ματς κόντρα στη Βιλερμπάν, στη Λιόν (24/09).
Την περυσινή σεζόν με τη φανέλα των εξάκις Πρωταθλητών Ευρώπης είχε κατά μέσο όρο 9,5 πόντους, 4,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα ανά αγώνα.
עדכון: ג'ימי קלארק החליק במהלך האימון אתמול וחש בכאבים במפשעה. בדיקת MRI העלתה שמדובר בקרע חלקי בשריר הירך. משך ההחלמה הצפוי הוא 2-3 שבועות— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) September 1, 2026
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