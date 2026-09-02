Ο Τζίμι Κλαρκ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Μακάμπι Τελ Αβίβ και αναμένεται να χάσει το πρώτο τζάμπολ της σεζόν στη EuroLeague.

Πλήγμα για «την ομάδα του λαού»! Ο Τζίμι Κλαρκ γλίστρησε και τραυματίστηκε στον μηρό του στην προπόνηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ και -όπως όλα δείχνουν- θα χάσει το εναρκτήριο ματς της σεζόν 2026-27 στη EuroLeague.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της ισραηλινής ομάδας, ο Αμερικανός πρόκειται να μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Δεδομένα λοιπόν θα απουσιάσει από το πρώτο ματς κόντρα στη Βιλερμπάν, στη Λιόν (24/09).

Την περυσινή σεζόν με τη φανέλα των εξάκις Πρωταθλητών Ευρώπης είχε κατά μέσο όρο 9,5 πόντους, 4,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα ανά αγώνα.