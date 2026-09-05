Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με νίκη την παρουσία της στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 101-72 από την Εφές στον μικρό τελικό.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κλείσει με θετικό τρόπο την παρουσία της στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, γνωρίζοντας την ήττα με 101-72 από την Αναντολού Εφές στον μικρό τελικό.

Η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και κατάφερε να χτίσει από νωρίς διαφορά ασφαλείας. Η Εφές προηγήθηκε με 35-24 στο 12', όμως η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και μείωσε στους πέντε (37-32) στο 16'. Ήταν, ωστόσο, η τελευταία φορά που κατάφερε να πλησιάσει ουσιαστικά. Η Εφές πάτησε ξανά το γκάζι και στο 19' βρέθηκε στο +16 (53-37), κλείνοντας το πρώτο μέρος με ξεκάθαρο προβάδισμα. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε, με τους Τούρκους να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο και να διευρύνουν σταδιακά τη διαφορά.

Η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς έφτασε στο +30, όταν η Εφές προηγήθηκε με 100-70 στο 39', πριν διαμορφωθεί το τελικό 101-72. Για την ΑΕΚ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 15 πόντους.

Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι του τουρνουά, η ΑΕΚ παρατάχθηκε χωρίς τους Μπράουν, Φίζελ, Φλιώνη και Χαρτώνα, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν ούτε στον μικρό τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 53-39, 78-57, 101-72

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίνκνεϊ 12 (1 τρίποντο, 7 ριμπ.), Σκορδίλης 2, Νόλεϊ 5, Κατσίβελης 10 (1), Λεκαβίτσιους 9 (1), Πίτερσον 2, Ουίλιαμς 9 (2), Τζόζεφ 8, Μπάρτλεϊ 15 (1 τρίποντο, 8 ριμπ., 6 ασίστ), Τσαλμπούρης.

ANADOLU EFES (EFS) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- IDX STARTERS 20 B. FERNANDO * 23:29 15 5/7 0/0 5/7 71.4% 3 6 9 2 0 1 0 3 5 25 23 5 D. SANO * 12:51 12 1/4 1/1 7/7 40.0% 2 3 5 1 0 0 0 1 3 10 15 3 J. LOYD * 19:45 11 4/4 1/7 0/0 45.5% 0 2 2 1 0 1 0 2 1 12 9 17 C. MALCOLM * 24:34 8 1/2 1/2 3/3 50.0% 1 2 3 2 1 0 0 1 2 25 10 32 M. STRAZEL * 18:49 15 2/2 3/6 2/2 62.5% 1 0 1 4 2 0 0 1 1 23 15 BENCH 11 D. RUSSELL 23:30 13 3/6 2/5 1/4 45.5% 0 3 3 5 2 0 0 2 3 7 10 88 K. JONES 16:31 8 4/4 0/0 0/0 100% 1 5 6 0 2 1 2 1 0 4 15 4 S. GARCIA 13:38 6 2/4 0/1 2/3 40.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 9 5 23 S. D. MUTAF 12:31 6 0/1 2/2 0/0 66.7% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 9 9 35 E. YILMAZ 16:03 6 0/0 2/3 0/0 66.7% 0 2 2 3 0 0 1 1 4 17 11 2 D. KANUTASU 07:13 1 0/0 0/1 1/2 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 5 1 2 0 19 B. C. YILDIZI 11:06 0 0/0 0/0 0/0 - 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 5 TEAM TOTALS 101 22/34 12/28 21/28 54.8% 9 27 36 27 9 4 3 19 23 29 127