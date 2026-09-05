Αναντολού Εφές - ΑΕΚ 101-72: Ήττα της Ένωσης στον μικρό τελικό του τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κλείσει με θετικό τρόπο την παρουσία της στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, γνωρίζοντας την ήττα με 101-72 από την Αναντολού Εφές στον μικρό τελικό.
Η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και κατάφερε να χτίσει από νωρίς διαφορά ασφαλείας. Η Εφές προηγήθηκε με 35-24 στο 12', όμως η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και μείωσε στους πέντε (37-32) στο 16'. Ήταν, ωστόσο, η τελευταία φορά που κατάφερε να πλησιάσει ουσιαστικά. Η Εφές πάτησε ξανά το γκάζι και στο 19' βρέθηκε στο +16 (53-37), κλείνοντας το πρώτο μέρος με ξεκάθαρο προβάδισμα. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε, με τους Τούρκους να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο και να διευρύνουν σταδιακά τη διαφορά.
Η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς έφτασε στο +30, όταν η Εφές προηγήθηκε με 100-70 στο 39', πριν διαμορφωθεί το τελικό 101-72. Για την ΑΕΚ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 15 πόντους.
Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι του τουρνουά, η ΑΕΚ παρατάχθηκε χωρίς τους Μπράουν, Φίζελ, Φλιώνη και Χαρτώνα, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν ούτε στον μικρό τελικό.
Τα δεκάλεπτα: 28-19, 53-39, 78-57, 101-72
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίνκνεϊ 12 (1 τρίποντο, 7 ριμπ.), Σκορδίλης 2, Νόλεϊ 5, Κατσίβελης 10 (1), Λεκαβίτσιους 9 (1), Πίτερσον 2, Ουίλιαμς 9 (2), Τζόζεφ 8, Μπάρτλεϊ 15 (1 τρίποντο, 8 ριμπ., 6 ασίστ), Τσαλμπούρης.
|ANADOLU EFES (EFS)
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BL
|PF
|FD
|+/-
|IDX
|STARTERS
|20 B. FERNANDO *
|23:29
|15
|5/7
|0/0
|5/7
|71.4%
|3
|6
|9
|2
|0
|1
|0
|3
|5
|25
|23
|5 D. SANO *
|12:51
|12
|1/4
|1/1
|7/7
|40.0%
|2
|3
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|10
|15
|3 J. LOYD *
|19:45
|11
|4/4
|1/7
|0/0
|45.5%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|1
|12
|9
|17 C. MALCOLM *
|24:34
|8
|1/2
|1/2
|3/3
|50.0%
|1
|2
|3
|2
|1
|0
|0
|1
|2
|25
|10
|32 M. STRAZEL *
|18:49
|15
|2/2
|3/6
|2/2
|62.5%
|1
|0
|1
|4
|2
|0
|0
|1
|1
|23
|15
|BENCH
|11 D. RUSSELL
|23:30
|13
|3/6
|2/5
|1/4
|45.5%
|0
|3
|3
|5
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|10
|88 K. JONES
|16:31
|8
|4/4
|0/0
|0/0
|100%
|1
|5
|6
|0
|2
|1
|2
|1
|0
|4
|15
|4 S. GARCIA
|13:38
|6
|2/4
|0/1
|2/3
|40.0%
|1
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|5
|23 S. D. MUTAF
|12:31
|6
|0/1
|2/2
|0/0
|66.7%
|0
|1
|1
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|9
|9
|35 E. YILMAZ
|16:03
|6
|0/0
|2/3
|0/0
|66.7%
|0
|2
|2
|3
|0
|0
|1
|1
|4
|17
|11
|2 D. KANUTASU
|07:13
|1
|0/0
|0/1
|1/2
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|5
|1
|2
|0
|19 B. C. YILDIZI
|11:06
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|5
|TEAM TOTALS
|101
|22/34
|12/28
|21/28
|54.8%
|9
|27
|36
|27
|9
|4
|3
|19
|23
|29
|127
|AEK ATHENS (AEK)
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BL
|PF
|FD
|+/-
|IDX
|STARTERS
|24 F. BARTLEY *
|34:19
|15
|6/9
|1/6
|0/0
|46.7%
|1
|7
|8
|6
|2
|0
|0
|2
|1
|-28
|19
|3 L. NOLLEY II *
|30:48
|5
|0/1
|1/3
|2/4
|25.0%
|0
|0
|0
|5
|1
|3
|1
|2
|6
|-14
|8
|20 D. WILLIAMS *
|20:17
|9
|0/0
|2/6
|3/4
|33.3%
|0
|2
|2
|1
|2
|0
|0
|5
|2
|-18
|5
|23 N. JOSEPH *
|22:28
|8
|3/5
|0/0
|2/5
|60.0%
|0
|5
|5
|0
|1
|0
|0
|3
|4
|-21
|7
|1 G. SKORDILIS *
|07:45
|2
|1/2
|0/0
|0/0
|50.0%
|1
|0
|1
|0
|2
|1
|0
|4
|0
|1
|1
|BENCH
|0 D. PINCKNEY
|22:48
|12
|4/6
|1/3
|1/2
|62.5%
|3
|4
|7
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|-16
|15
|4 D. KATSIVELIS
|23:11
|10
|3/6
|1/3
|1/2
|44.4%
|1
|2
|3
|4
|1
|1
|0
|3
|3
|-16
|11
|9 L. LEKAVICIUS
|28:09
|9
|3/3
|1/5
|0/0
|50.0%
|0
|1
|1
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|-22
|9
|12 T. PETERSON
|03:33
|2
|1/1
|0/0
|0/0
|100%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-7
|3
|35 G. TSAIMPOURIS
|06:41
|0
|0/2
|0/2
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|-4
|-3
|11 R. LANARAS
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16 S. GYMNOPOULOS
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM TOTALS
|72
|21/34
|7/28
|9/17
|45.2%
|9
|23
|32
|20
|12
|5
|1
|24
|19
|-29
|76
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