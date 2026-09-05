Αναντολού Εφές - ΑΕΚ 101-72: Ήττα της Ένωσης στον μικρό τελικό του τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη

Νίκος Καρφής
Αναντολού Εφές - ΑΕΚ 101-72: Ήττα της Ένωσης στον μικρό τελικό του τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη

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Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με νίκη την παρουσία της στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 101-72 από την Εφές στον μικρό τελικό.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κλείσει με θετικό τρόπο την παρουσία της στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, γνωρίζοντας την ήττα με 101-72 από την Αναντολού Εφές στον μικρό τελικό.

Η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και κατάφερε να χτίσει από νωρίς διαφορά ασφαλείας. Η Εφές προηγήθηκε με 35-24 στο 12', όμως η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και μείωσε στους πέντε (37-32) στο 16'. Ήταν, ωστόσο, η τελευταία φορά που κατάφερε να πλησιάσει ουσιαστικά. Η Εφές πάτησε ξανά το γκάζι και στο 19' βρέθηκε στο +16 (53-37), κλείνοντας το πρώτο μέρος με ξεκάθαρο προβάδισμα. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε, με τους Τούρκους να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο και να διευρύνουν σταδιακά τη διαφορά.

Η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς έφτασε στο +30, όταν η Εφές προηγήθηκε με 100-70 στο 39', πριν διαμορφωθεί το τελικό 101-72. Για την ΑΕΚ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 15 πόντους.

Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι του τουρνουά, η ΑΕΚ παρατάχθηκε χωρίς τους Μπράουν, Φίζελ, Φλιώνη και Χαρτώνα, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν ούτε στον μικρό τελικό.

 

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 53-39, 78-57, 101-72

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίνκνεϊ 12 (1 τρίποντο, 7 ριμπ.), Σκορδίλης 2, Νόλεϊ 5, Κατσίβελης 10 (1), Λεκαβίτσιους 9 (1), Πίτερσον 2, Ουίλιαμς 9 (2), Τζόζεφ 8, Μπάρτλεϊ 15 (1 τρίποντο, 8 ριμπ., 6 ασίστ), Τσαλμπούρης.

ANADOLU EFES (EFS)
# PLAYERMINPTS2P3PFTFG%ORDRTRASTTOSTLBLPFFD+/-IDX
STARTERS
20 B. FERNANDO *23:29155/70/05/771.4%3692010352523
5 D. SANO *12:51121/41/17/740.0%2351000131015
3 J. LOYD *19:45114/41/70/045.5%022101021129
17 C. MALCOLM *24:3481/21/23/350.0%1232100122510
32 M. STRAZEL *18:49152/23/62/262.5%1014200112315
BENCH
11 D. RUSSELL23:30133/62/51/445.5%033520023710
88 K. JONES16:3184/40/00/0100%156021210415
4 S. GARCIA13:3862/40/12/340.0%10120000295
23 S. D. MUTAF12:3160/12/20/066.7%01141000199
35 E. YILMAZ16:0360/02/30/066.7%0223001141711
2 D. KANUTASU07:1310/00/11/20.0%00010005120
19 B. C. YILDIZI11:0600/00/00/0-02220100025
TEAM TOTALS10122/3412/2821/2854.8%9273627943192329127
AEK ATHENS (AEK)
# PLAYERMINPTS2P3PFTFG%ORDRTRASTTOSTLBLPFFD+/-IDX
STARTERS
24 F. BARTLEY *34:19156/91/60/046.7%178620021-2819
3 L. NOLLEY II *30:4850/11/32/425.0%000513126-148
20 D. WILLIAMS *20:1790/02/63/433.3%022120052-185
23 N. JOSEPH *22:2883/50/02/560.0%055010034-217
1 G. SKORDILIS *07:4521/20/00/050.0%10102104011
BENCH
0 D. PINCKNEY22:48124/61/31/262.5%347000033-1615
4 D. KATSIVELIS23:11103/61/31/244.4%123411033-1611
9 L. LEKAVICIUS28:0993/31/50/050.0%011410000-229
12 T. PETERSON03:3321/10/00/0100%101000000-73
35 G. TSAIMPOURIS06:4100/20/20/00.0%022010010-4-3
11 R. LANARAS00:0000/00/00/0-00000000000
16 S. GYMNOPOULOS00:0000/00/00/0-00000000000
TEAM TOTALS7221/347/289/1745.2%923322012512419-2976
     

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