Η Τουρκία δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Ελβετία του Ηλία Παπαθεοδώρου, με την παρέα των Σενγκούν, Γιούρσεβεν και Όσμαν να επικρατεί άνετα με 95-72.

Το 6/6 έκανε η Τουρκία, με την ομάδα του Έργκιν Άταμαν να επικρατεί της Ελβετίας του Ηλία Παπαθεοδώρου με 95-72 και να κλείνει αήττητη την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου πάλεψε, όμως στο δεύτερο μισό η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής, με την Τουρκία να πατά γκάζι και να φτάνει στη νίκη.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με 18 πόντους ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, με τον άλλοτε σέντερ του Παναθηναϊκού και νυν της Ρεάλ να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση.

Περαν του Ομέρ Γιούρτσεβεν, εξαιρετικοί ήταν επίσης οι Αλπερέν Σενγκούν με 17 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Τσέντι Όσμαν και άλλους τόσους ο Άντεμ Μπόνα.

Ο Αλεξάντερ Σουμάχερ με 23 πόντους ήταν ο κορυφαίος για την Ελβετία.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 47-41, 76-52, 95-72

