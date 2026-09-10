Μπαρτσελόνα: Εκτός για έξι εβδομάδες ο Μακουντού
Σοβαρό πρόβλημα για την Μπαρτσελόνα, η οποία δεν μπορεί να υπολογίζει στον Γιοάν Μακουντού για τις επόμενες έξι εβδομάδες. Ο 26χρονος Γάλλος ψηλός ταλαιπωρείται από τενοντοπάθεια του επιγονατιδικού τένοντα, πράγμα που σημαίνει πως θα απουσιάζει από τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις των Μπλαουγκράνα.
Ο Μακουντού προέρχεται από μια σεζόν με δύο διαφορετικούς σταθμούς, καθώς αγωνίστηκε αρχικά στην Κίνα και στη συνέχεια επέστρεψε στη Μονακό. Στην Άπω Ανατολή μέτρησε 15.2 πόντους, 6.2 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ, 1.5 τάπες και 0.6 κλεψίματα ανά αγώνα, με 57% στα σουτ δύο πόντων, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στη Μονακό, ενισχύοντας την ομάδα στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπου είχε 10.1 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 1.1 τάπες και 0.7 κλεψίματα σε 20 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂— Barça Basket (@FCBbasket) September 10, 2026
Yoan Makoundou té una agudització d’una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre. Seguirà un tractament conservador i el temps de recuperació és d’unes 6 setmanes, aproximadament. pic.twitter.com/rhPwBaTsmN
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