Γουόκαπ: «Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να προκαλέσω απογοήτευση ή εκνευρισμό στον κόσμο και στον οργανισμό»

Ο Τόμας Γουόκαπ είπε το δικό του «αντίο» στον Ολυμπιακό λέγοντας μεταξύ άλλων ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Ο κύβος ερρίφθη στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ καθώς όπως έγινε γνωστό ο Τεξανός γκαρντ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην Ντουμπάι.

Το σίριαλ ολοκληρώθηκε με τον Γουόκαπ να αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό και τον ίδιο να εξηγεί ότι δεν ήθελε να προκαλέσει σε κανέναν εκνευρισμό με αυτήν την απόφασή του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον Ολυμπιακό και τους απίστευτους φιλάθλους του για τα αλησμόνητα χρόνια και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, καθώς και για τους τίτλους που κατακτήσαμε μαζί, με σημαντικότερο το πρόσφατο πρωτάθλημα της EuroLeague.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και τη στήριξη που μου έδειχναν σταθερά σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας μου στην Ελλάδα.

Θέλω να καταστήσω σαφές σε όλους τους φιλάθλους του Ολυμπιακού ότι δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να προκαλέσω απογοήτευση ή εκνευρισμό στους φιλάθλους ή εντός του οργανισμού. Τρέφω τεράστιο σεβασμό και εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, έναν από τους πιο ιστορικούς και επιτυχημένους συλλόγους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και ήταν τιμή μου να αγωνιστώ με τη φανέλα του.

Καθώς συνεχίζω την καριέρα μου σε μια άλλη χώρα και ξεκινώ ένα νέο κεφάλαιο, ο Ολυμπιακός θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θα κρατώ για πάντα ως θησαυρό τις εμπειρίες, τις φιλίες και τα επιτεύγματα που μοιραστήκαμε, και εύχομαι στον σύλλογο, τους φιλάθλους του και σε όλους όσοι συνδέονται με τον Ολυμπιακό συνεχείς επιτυχίες στα χρόνια που έρχονται».