Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε και με τη... βούλα την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ για την επόμενη τριετία.

Τέλος στο σίριαλ του καλοκαιριού με τον Τόμας Γουόκαπ! Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε τον 34χρονο Αμερικανό γκαρντ για τα επόμενα τρία χρόνια. Έτσι, ο πρώην -πλέον- παίκτης του Ολυμπιακού θα γίνει κάτοικος των ΗΑΕ, ενισχύοντας την περιφέρεια της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ.

Η Ντουμπάι BC στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως η συγκεκριμένη συμφωνία δημιουργεί μια προοπτική καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των δύο συλλόγων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Dubai Basketball κατέληξε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό Πειραιά για τη μεταγραφή του Τόμας Γουόκουπ με πολυετές συμβόλαιο, φέρνοντας στο Ντουμπάι έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς γκαρντ της Ευρώπης εν όψει της σεζόν 2026/27.

Η Dubai Basketball θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ολυμπιακό για τον επαγγελματισμό, τη συνεργασία και την εποικοδομητική στάση του, που κατέστησαν δυνατή τη μεταγραφή του Τόμας Γουόκουπ στον σύλλογό μας.

Έχοντας περάσει πολλά επιτυχημένα χρόνια με τον Ολυμπιακό, έναν από τους πιο ιστορικούς και επιτυχημένους συλλόγους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Τόμας φέρνει σημαντική εμπειρία, ηγετικές ικανότητες και νικηφόρα νοοτροπία στη Dubai Basketball.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Τόμας στον οργανισμό μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελέσει σημαντική προσθήκη στην ομάδα μας, καθώς συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο.

«Ο Τόμας αποτελεί μια πολύ σημαντική μεταγραφή για το Dubai Basketball και ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε ως σύλλογος. Η κατανόησή του για το παιχνίδι, η ανταγωνιστικότητά του και η ικανότητά του να βελτιώνει τους παίκτες γύρω του θα είναι εξαιρετικά πολύτιμες για την ομάδα μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τη διοίκηση του Ολυμπιακού για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν οι συζητήσεις και για τη βοήθειά της στην επίτευξη μιας συμφωνίας που επιτρέπει στον Τόμας να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο με το Dubai Basketball», δήλωσε ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, Γενικός Διευθυντής του Dubai Basketball.

Το Dubai Basketball τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό και ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία θα συμβάλει στη δημιουργία μιας θετικής και μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των συλλόγων μας στο μέλλον».