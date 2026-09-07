Ο Τόμας Γουόκαπ υπέγραψε στην Ντουμπάι τριετές συμβόλαιο με 3.2 εκατομμύρια δολάρια για τρία χρόνια.

Το σίριαλ του Τόμας Γουόκαπ ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (7/9) με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την Ντουμπάι στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του ο παίκτης. Ο 34χρονος πόιντ γκαρντ που δεν έκανε ούτε χιλιοστό πίσω από την αρχή της αντιπαράθεσης για την οποία πρώτο έγραψε το Gazzetta, είχε στα χέρια του ένα τεράστιο συμβόλαιο το οποίο δεν μπορούσε να αρνηθεί.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του τηρούσε κι εκείνος μια σκληρή στάση, αλλά τα τελευταία 24ωρα φαίνεται πως πρυτάνευσε η λογική και η Ντουμπάι με τον Ολυμπιακό ξεκίνησαν πάλι τη διαπραγμάτευση που είχε διακοπεί, λόγω των απαιτήσεων των «ερυθρολεύκων» που δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Άλλωστε, η επόμενη επιλογή ήταν να αποφανθεί για την υπόθεση το BAT της FIBA, αλλά με τις πληροφορίες που υπήρχαν για την υπόθεση του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, ο οποίος φαίνεται πως δικαιώνεται και επικυρώνεται με αυτό τον τρόπο η μετακίνηση του από τη Μούρθια στη Μπεσίκτας παρότι είχε συμβόλαιο με την Ισπανική ομάδα οδήγησε σε μια συμφωνία που έκανε χαρούμενες και τις δυο πλευρές.

Ακόμη πιο χαρούμενος βέβαια ήταν ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος από το νέο συμβόλαιο με την Ντουμπάι θα εισπράξει 3.2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως (μεικτές αποδοχές) για κλειστό τριετές συμβόλαιο.

Μια συμφωνία που είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να υπογράψει ενώ διανύει το 34ο έτος της ηλικίας του. Τα χρήματα που θα πάρει από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν μπορούσε να τα βρει πουθενά στην Ευρώπη και γι' αυτό δεν άλλαξε ούτε χιλιοστό την στάση του, ούτε διαφοροποιήθηκε όλο αυτό το διάστημα που παρατηρούνταν ένα μεγάλο χάσμα με τον Ολυμπιακό.