Δείτε πότε θα διεξαχθούν τα παιχνίδια ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ντουμπάι BC, οπου ο Τόμας Γουόκαπ θα αντιμετωπίσει την παλιά του ομάδα.

Ο Τόμας Γουόκαπ, μετά από πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Ο 33χρονος γκαρντ, θα φοράει πλέον τη φανέλα της Ντουμπάι BC, με την οποία υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο.

Ο ίδιος, θα παίξει αντίπαλος με τους «ερυθρόλευκους» με νέα ομάδα, μιας και το είχε κάνει όταν είναι στη EuroLeague. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης έχει γίνει γνωστό και το πρώτο ματς του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι, είναι στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν την ομάδα από τα ΗΑΕ στις 12 Νοεμβρίου, ενώ το εκτός έδρας ματς έχει οριστεί για τις 5 Μαρτίου.