Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: O μεγάλος Πεπ Γκουαρδιόλα στο γήπεδο για να δει το ματς
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο τη συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.
Στο Palau Blaugrana βρέθηκε και ο Πεπ Γκουαρδιόλα για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση. Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι έχει στενούς δεσμούς με την καταλανική ομάδα, όχι μόνο λόγω καταγωγής, αλλά κι επειδή στην Μπαρτσελόνα έκανε τα πρώτα του βήματα τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής.
Football royalty, courtside at the EuroLeague! 👑⚽️ @PepTeam is here with us supporting @FCBbasket 🙌 #RivalrySeries https://t.co/8JcbJeJc52— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2026
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