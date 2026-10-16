Ο Πεπ Γκουρδιόλα βρέθηκε στο Palau Blaugrana για να παρακολουθήσει από κοντά τη «μάχη» της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο τη συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Στο Palau Blaugrana βρέθηκε και ο Πεπ Γκουαρδιόλα για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση. Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι έχει στενούς δεσμούς με την καταλανική ομάδα, όχι μόνο λόγω καταγωγής, αλλά κι επειδή στην Μπαρτσελόνα έκανε τα πρώτα του βήματα τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής.