Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού μπήκαν τελικά στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Έκτη αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να έχει μία ακόμη εκτός έδρας αποστολή. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα, με στόχο ένα ακόμη μεγάλο διπλό.

Λίγη ώρα πριν από το ματς, υπήρξε μεγάλο πρόβλημα εκτός γηπέδου. Δεν αφήσαν φίλους του Ολυμπιακού να μπουν, που είχαν πάρει κανονικά εισιτήριο, επειδή η κράτησή τους, ήταν στα ελληνικά.

Περίπου 20 λεπτά μετά το τζάμπολ στην αναμέτρηση, το πρόβλημα επιλύθηκε. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ προχώρησε σε άμεσες ενέργειες και μπήκαν όλοι στο γήπεδο, παρότι δεν έπρεπε από τη στιγμή που τα εισιτήριά τους ήταν στα ελληνικά.

Τα εισιτήρια, δεν τα είχαν κλείσει μέσω της ΚΑΕ, αλλά από το site της Μπαρτσελόνα, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται σε Έλληνες, ωστόσο οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους, για να μην μείνει κανείς εκτός γηπέδου.