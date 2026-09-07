Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο με την παρακάμερα του τελικού του CRETE IBT κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός με μία εξαιρετική εμφάνιση, κατάφερε να πάρει τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα με 87-77 στον τελικό του CRETE IBT.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την παρουσίαση τους στο τουρνουά με 2/2 νίκες, κόντρα σε δύο πολύ καλές ομάδες της EuroLeague (ημιτελικός με Φενέρμπαχτσε).

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανέβασε ένα βίντεο με την παρακάμερα του τελικού, όπου υπάρχουν πλάνα τόσο από τη διάρκεια του παιχνιδιού, όσο και από την απονομή.