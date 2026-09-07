Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για την εικόνα του Ολυμπιακού στο IBT CRETE 2026 και τα όσα έδειξαν οι νέοι παίκτες της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο IBT CRETE 2026 με δύο νίκες και την πρώτη θέση στη διοργάνωση. Στον τελικό αυτού του φιλικού τουρνουά, αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα, τον οποίο κέρδισε με 87-77. Τα αποτελέσματα σε τέτοια παιχνίδια δεν παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο, μιας και είναι για να βγάζει συμπεράσματα ο προπονητής, αλλά σίγουρα τα δείγματα της ομάδας, ήταν πολύ καλά.

Όπως είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ολοκλήρωση του τελικού, καλά καλά δεν έχει κάνει η ομάδα κανονική προπόνηση με άμυνα. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες, αλλά οι διεθνείς ενσωματώθηκαν μία μέρα πριν το τουρνουά στην Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι τώρα ξεκινάει η σοβαρή δουλειά, που είναι άπαντες στη διάθεση του προπονητή.

Από δύο φιλικά παιχνίδια, κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ωστόσο, η εικόνα του Ολυμπιακού, ήταν ενθαρρυντική, μιας και και φρόντισε να δείξει, ότι η αγωνιστική του ταυτότητα είναι ίδια.

Δοκιμές και μία «γεύση» από τους νέους παίκτες

Στην Κρήτη, είδαμε για πρώτη φορά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού. Θα σταθούμε στους τρεις ξένους (Μοντέρο, ΜακΙντάιρ και Εντιάι), μιας και από τους Έλληνες, ο Πλώτας δεν πήρε χρόνο συμμετοχής και ο Καραγιαννίδης έπαιξε ελάχιστα. Ο Εντιάι, στον ημιτελικό (κόντρα στη Φενέρμπαχτσε) δεν έδειξε καλή εικόνα, άλλα με 1.5 προπόνηση με μία νέα ομάδα, δεν είναι εύκολο να δείξεις πολλά.

Στο δεύτερο ματς τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ξεκίνησε βασικός και ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Μέσα σε έξι λεπτά είχε γίνει ήδη διψήφιος (10 πόντοι με 2/2 τρίποντα και 2/2 δίποντα). Τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 1 λάθος και 3 κερδισμένα φάουλ σε 27 λεπτά. Ήταν μάλιστα και ο παίκτης με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Υπάρχουν βέβαια πράγματα, που δεν εμφανίζονται στα στατιστικά. Ο Σενεγαλέζος ήταν εξαιρετικός στα αμυντικά του καθήκοντα, καλός στην άμυνα μετά από μπλοκ άουτ, ενώ οι κινήσεις του στο παρκέ, ήταν λες και έπαιζε καιρό με την ομάδα. Μόνο τυχαίο δεν είναι που αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας στο φινάλε. Αθλητικός πολύ και με αυτή την εμφάνιση, έδειξε ότι το στυλ παιχνιδιού του ταιριάζει στον Ολυμπιακό.

Από την άλλη, ντεμπούτο με τα «ερυθρόλευκα» έκανε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ο Γιαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός έκανε μεγάλο ντόρο στην Ευρώπη την περασμένη σεζόν και άπαντες ήταν ενθουσιασμένοι με τη μεταγραφή αυτή. Στα 19 λεπτά που αγωνίστηκε, είχε 12 πόντους (2/2 βολές, 2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Μία πολύ καλή εμφάνιση, με τον Μοντέρο, να είναι ικανός να καθιερωθεί στην ομάδα.

Για τον ΜακΙντάιρ, θα χρειαστεί λίγος χρόνος παραπάνω. Μπορεί να μην έπιασε τα γνωστά του στάνταρ στο Ηράκλειο, όμως κακά τα ψέματα, όλοι γνωρίζουν το τι παίκτης είναι και το πόσο ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού του Μπαρτζώκα. Πρόκειται για έναν elite point guard, που συνεισφέρει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Γενικά επαναλαμβάνω, ότι από δύο φιλικά, δεν μπορεί κανείς (!) να έχεις ολοκληρωμένη άποψη.

Αυτά τα ματς, είναι για να κάνει δοκιμές ο προπονητής. Για παράδειγμα, δεν ήταν λίγες οι φορές που είδαμε τον Ολυμπιακό στο παρκέ με δύο σέντερ, με έναν εκ των Τζόουνς, Χολ και Μιλουτίνοφ να παίζει στο «4» και ο άλλος κανονικά στο «5». Επίσης, έγινε και δοκιμή με τρεις γκαρντ στο παρκέ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα στον τελικό, οι δύο πεντάδες με Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου και Μοντέρο στο δεύτερο δεκάλεπτο και Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ και Ντόρσεϊ στο τέταρτο.

Τι κρατάμε από το τουρνουά στην Κρήτη

Ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοπό να αλλάξει την αγωνιστική του ταυτότητα. Στον τελικό ήταν κυριαρχικός από τα πρώτα λεπτά. Γρήγορες επιθέσεις, καλές κινήσεις στην επίθεση και ανά διαστήματα «φόρτσαρε», όπου με δύναμη την άμυνα, έπαιρνε μεγάλες διαφορές που ξεπερνούσαν τους 15 πόντους.

Ακόμα και με τη Φενέρ, έβρισκε τρόπο να μένει κοντά στο σκορ και με τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο, έφτασε στην ανατροπή. Το πρόβλημα στα αμυντικά ριμπάουντ είχε λυθεί σε μεγάλο βαθμό στο δεύτερο ματς και μοναδικό «ψεγάδι» ήταν η χαλαρότητα στα τελευταία λεπτά του αγώνα και πως στο πρώτο ημίχρονο, υπήρχαν αρκετές καταστάσεις που οι Σέρβοι, έβρισκαν με άνεση ελεύθερα σουτ.

Γενικά μετά από δύο ματς με κορυφαίες ομάδες της EuroLeague, η όλη εικόνα ήταν θετική. Χρειάζεται σκληρή δουλειά όμως, για να μπει στα επίσημα ματς στην καλύτερη δυνατή κατάσταση η ομάδα. Στο τουρνουά της Κύπρου την ερχόμενη Παρασκευή (11/09), θα έχουμε μία καλύτερη εικόνα, μιας και θα έχουν γίνει περισσότερες προπονήσεις με άπαντες στη διάθεση του Μπαρτζώκα, ενώ θα επιστρέψει και ο Βεζένκοβ.