Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών τραγουδούν το όνομα του Ελ Κααμπί
Ο σοκαριστικός τραυματισμός που υπέστη ο Αγιούμπ Ελ Καμπί στον χθεσινό (05/09) αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας μας.
Oι φίλαθλοι των Πειραιωτών που βρίσκονται στο γήπεδο στην Κρήτη και βλέπουν από κοντά το ματς της ομάδας τους με τον Ερυθρό Αστέρα, τραγούδησαν το όνομα του Μαροκινού επιθετικού και έδειξαν τη στήριξη τους.
Αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο ο φορ των ερυθρολεύκων που στάθηκε άτυχος κόντρα στον Βόλο.
❤️ Μια όμορφη στιγμή στην Κρήτη: Οι φίλοι του Ολυμπιακού τραγουδούν το όνομα του μεγάλου άτυχου, Αγιούμπ Ελ Καμπί!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 6, 2026
Αποστολή στην Κρήτη: Παναγιώτης Ραμαντάνης#olympiacos pic.twitter.com/wbAEWHHhxC
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