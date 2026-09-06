Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη έναν σοκαριστικό τραυματισμό κόντρα στον Βόλο και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού τραγούδησαν το όνομα του στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός που υπέστη ο Αγιούμπ Ελ Καμπί στον χθεσινό (05/09) αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας μας.

Oι φίλαθλοι των Πειραιωτών που βρίσκονται στο γήπεδο στην Κρήτη και βλέπουν από κοντά το ματς της ομάδας τους με τον Ερυθρό Αστέρα, τραγούδησαν το όνομα του Μαροκινού επιθετικού και έδειξαν τη στήριξη τους.

Αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο ο φορ των ερυθρολεύκων που στάθηκε άτυχος κόντρα στον Βόλο.