Σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Καμπί στο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Τραβούσαν τα μαλλιά τους παίκτες και Τζήλος, έκλαιγε ο Σιαμπάνης που ήταν στην φάση.

Ο αγώνας του Βόλου Elabet με τον Ολυμπιακό είναι στο 43' όταν ο Ελ Καμπί φεύγει μόνος απέναντι από τον Σιαμπάνη. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων πέφτει στα πόδια του για να στον σταματήσει και εκείνη την στιγμή όλα παγώνουν. Ο Μαροκινός σφαδάζει από τον πόνο, οι παίκτες και των δύο ομάδων, αλλά και ο Τζήλος πιάνουν τα μαλλιά τους, ενώ ο αρχηγός του Βόλου Elabet ξεσπάει σε κλάματα.

Ένας σοκαριστικός τραυματισμός που έκανε τους πάντες να παγώσουν. Οι συμπαίκτες του άτυχου Ελ Καμπί έκαναν έναν κύκλο γύρω από τον Μαροκινό προκειμένου να μην υπάρχουν πλάνα. Ο Ελ Καμπί μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου και στην συνέχεια διακομίστηκε στο κοντινό νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις με τον κόσμο να τον αποθεώνει.