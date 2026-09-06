Η Ζάλγκιρις συνεχίζει αήττητη στα φιλικά, αφού επικράτησε με 112-78 της Σαμπάχ. Τραυματισμός για Βαλαντσιούνας

Σε καλή κατάσταση συνεχίζει να βρίσκεται η Ζάλγκιρις. Η ομάδα από το Κάουνας που φέτος έχει κάνει σπουδαίες κινήσεις με μεγαλύτερη όλων του Βαλαντσιούνας, δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με της Σαμπάχ. Πάντως ο Λιθουανός σέντερ αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί πόδι και μένει να φανεί το μέγεθος του προβλήματος΄.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τις 3 νίκες σε ισάριθμα φιλικά. Η Ζάλγκιρις είχε στην αρχική της πεντάδα τους Γουίλιαμς-Γκος, Λο, Στέρλινγκ Μπράουν, Τουμπέλις και Βαλαντσιούνας.

Η Ζάλγκιρις έκανε επίδειξη δύναμης και επικράτησε με 112-78. Για τους νικητές ο Ουλάνοβας είχε 18 πόντους με 7 ασίστ, ο Μπλάζεβιτς 17 με 6 ριμπάουντ και ο Μπράουν τελείωσε με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ζάλγκιρις: Ε.Ουλανόβας 18 (7 ασίστ), Μ. Μπλάζεβιτς 17 (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σ. Μπράουν 14 (8 ριμπάουντ), Τούμπελις 12, Γκριγκόνις 11, Σλίβα 10, Μπουτκεβίτσιους, Γουίλιαμς-Γκος 6 (5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Γκεντράιτις 6, Λι 3, Βαλαντσιούνας 0.