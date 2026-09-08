Ζάλγκιρις: Πρόβλημα με Σέιμπεν Λι
Τα φιλικά προετοιμασίας της συνεχίζει η Ζάλγκιρις, η οποία ανησύχησε έντονα μετά τον τραυματισμό του Βαλαντσιούνας κόντρα στη Σαμπάχ. Η ομάδα του Κάουνας, μετά από αυτό το παιχνίδι, έχει μία απώλεια στη θέση των γκαρντ.
Ο λόγος για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, τον Σέιμπεν Λι. Όπως έκανε γνωστό η Ζάλγκιρις, ο Αμερικανός τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός δράσης για λίγες εβδομάδες.
Στο ματς με τη Σαμπάχ, ο Λι αγωνίστηκε για 14 λεπτά και είχε 3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Saben Lee is set to miss the London Invitational tournament, as he’ll be sidelined for a few weeks after suffering a hamstring strain. 🚨— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 8, 2026
Get back stronger, Saben! pic.twitter.com/8xikJt7dAD
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