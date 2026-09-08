Ο Σέιμπεν Λι θα μείνει εκτός δράσης για λίγες εβδομάδες και δεν θα μπορέσει να είναι στη διάθεση της Ζάλγκιρις.

Τα φιλικά προετοιμασίας της συνεχίζει η Ζάλγκιρις, η οποία ανησύχησε έντονα μετά τον τραυματισμό του Βαλαντσιούνας κόντρα στη Σαμπάχ. Η ομάδα του Κάουνας, μετά από αυτό το παιχνίδι, έχει μία απώλεια στη θέση των γκαρντ.

Ο λόγος για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, τον Σέιμπεν Λι. Όπως έκανε γνωστό η Ζάλγκιρις, ο Αμερικανός τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός δράσης για λίγες εβδομάδες.

Στο ματς με τη Σαμπάχ, ο Λι αγωνίστηκε για 14 λεπτά και είχε 3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.