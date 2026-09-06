O προπονητής της Ζάλγκιρις μίλησε για την κατάσταση του Βαλαντσιούνας που αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό με τη Σαμπάχ.

Άτυχος στάθηκε ο Λιθουανός σέντερ στο φιλικό της Ζάλγκιρις με την Σαμπάχ. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του, Μάριους Γκριγκόνις, κατά τη διάρκεια αγώνα προετοιμασίας με τη Σαμπάχ στην προσπάθεια για screen και δεν επέστρεψε στο παιχνίδι, καθώς έφυγε με πρόβλημα στο δεξί πόδι.

Μετά το τέλος του ματς ο προπονητής των Λιθουανών, Μασιούλις στάθηκε στην κατάσταση του πρώην ΝΒΑer.

«Είπε ότι θα μπορούσε να είχε παίξει, αλλά δεν θέλαμε να πάρουμε κανένα ρίσκο. Ήταν απλώς μώλωπας στο πόδι και δεν δείχνει σοβαρό, αλλά θα τον εξετάσουν ξανά και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω αυτή τη στιγμή», ανέφερε.