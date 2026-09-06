Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αποχώρησε τραυματίας στο φιλικό της Ζάλγκιρις με τη Σαμπάχ.

Άτυχος στάθηκε ο Λιθουανός σέντερ στο φιλικό της Ζάλγκιρις με την Σαμπάχ. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του, Μάριους Γκριγκόνις, κατά τη διάρκεια αγώνα προετοιμασίας στην προσπάθεια για screen και δεν επέστρεψε στο παιχνίδι, καθώς έφυγε με πρόβλημα στο δεξί πόδι.

Προς το τέλος της πρώτης περιόδου, ο σταρ της Ζαλγκίρις, συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του και έφυγε από το παρκέ, κρατώντας την γάμπα του.

Ο Βαλαντσιούνας παρέμεινε στον πάγκο για το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου με πάγο στο σημείο του τραυματισμού, αλλά δεν επέστρεψε μετά την ανάπαυλα και παρέμεινε στα αποδυτήρια καθ' όλη τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.

Μένει να δούμε αν το θέμα είναι σοβαρό για τον πρώην NBAer.