To τετ-α-τετ ΠΑΟΚ... Πίτερς στο Μιλάνο (pics)

Η παρουσία του ΠΑΟΚ στο προπονητικό κέντρο της Αρμάνι Μιλάνο, έφερε διάφορες... συναντήσεις από παλιούς γνωστούς!

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Μιλάνο από χθες και εκεί θα συνεχίσει την προετοιμασία του αυτήν την εβδομάδα, ενώ το Σάββατο θα τεθεί αντιμέτωπος με την Αρμάνι σε φιλική αναμέτρηση.

Μάλιστα, ο "Δικέφαλος του Βορρά" χρησιμοποιεί το προπονητήριο του ιταλικού συλλόγου και σήμερα, διάφοροι... γνωστοί συναντήθηκαν. Ο Νικ Καλάθης με τον Τσέντι Όσμαν, μαζί με τον Μάρκο Γκούντουριτς, αλλά και ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τον Άλεκ Πίτερς.

Ο ΠΑΟΚ μάλιστα μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα από τις συναντήσεις αυτές, όπως μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.