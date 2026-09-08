To τετ-α-τετ ΠΑΟΚ... Πίτερς στο Μιλάνο (pics)
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Μιλάνο από χθες και εκεί θα συνεχίσει την προετοιμασία του αυτήν την εβδομάδα, ενώ το Σάββατο θα τεθεί αντιμέτωπος με την Αρμάνι σε φιλική αναμέτρηση.
Μάλιστα, ο "Δικέφαλος του Βορρά" χρησιμοποιεί το προπονητήριο του ιταλικού συλλόγου και σήμερα, διάφοροι... γνωστοί συναντήθηκαν. Ο Νικ Καλάθης με τον Τσέντι Όσμαν, μαζί με τον Μάρκο Γκούντουριτς, αλλά και ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τον Άλεκ Πίτερς.
Ο ΠΑΟΚ μάλιστα μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα από τις συναντήσεις αυτές, όπως μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
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