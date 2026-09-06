Crete IBT: Στα «Δύο Αοράκια» η αποστολή του Ολυμπιακού για τον τελικό

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Crete IBT: Στα «Δύο Αοράκια» η αποστολή του Ολυμπιακού για τον τελικό
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Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στα «Δύο Αοράκια» για τον τελικό του CRETE IBT 2026, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Αποστολή στο Ηράκλειο: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Έτοιμος για ένα ακόμη δυνατό φιλικό παιχνίδι είναι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» στον τελικό του CRETE IBT 2026, θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα (06/09, 20:30) με στόχο να φτάσουν σε μία ακόμη νίκη και να βγάλει μερικά ακόμη σημαντικά συμπεράσματα ο coach Μπαρτζώκας.

Η «ερυθρόλευκη» αποστολή, έφτασε στις 18:30, στα «Δύο Αοράκια» και άπαντες είναι έτοιμοι για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Υπενθυμίζουμε ότι στα ημιτελικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 82-77.

     

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