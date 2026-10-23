Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, με τον Γιαν Μοντέρο να είναι εκτός.

Μεγάλο ντέρμπι στη Sunel Arena, με τον Ολυμπιακό να επιστρέψει για το δεύτερό του φετινό εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν τη Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15, LIVE από το Gazzetta), για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα, ωστόσο έχει δύσκολο έργο, καθώς θα παραταχθεί με πολλές απουσίες στα γκαρντ. Πλην των Ντόρσεϊ και Φουρνιέ στα γκαρντ, εκτός έμεινε και ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που έχει.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Νετζήπογλου, Μπουρνελές, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον