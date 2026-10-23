Ολυμπιακός: «Ο Παναθηναϊκός είπε ότι είναι νόμιμη η ΚΕΔ και ότι μπορεί κανονικά να ορίζει διαιτητές»
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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στον Παναθηναϊκό σχετικά με την ΚΕΔ και τον ορισμό των διαιτητών.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ζήτησε να παραιτηθούν όλα τα μέλη της ΕΟΚ και της ΚΕΔ, μέσω μίας τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ. Η απάντηση από πλευράς της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ήταν άμεση, σχετικά με τα όσα ανέφεραν οι «πράσινοι».
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έκανε γνωστό ότι όπως αναφέρεται και στα πρακτικά, οι εκπρόσωποι του Παναθηναϊκού, είπαν ότι είναι νόμιμη η ΚΕΔ και ότι μπορεί κανονικά να ορίζει διαιτητές.
@Photo credits: eurokinissi
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