Ολυμπιακός: «Ο Παναθηναϊκός είπε ότι είναι νόμιμη η ΚΕΔ και ότι μπορεί κανονικά να ορίζει διαιτητές»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στον Παναθηναϊκό σχετικά με την ΚΕΔ και τον ορισμό των διαιτητών.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ζήτησε να παραιτηθούν όλα τα μέλη της ΕΟΚ και της ΚΕΔ, μέσω μίας τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ. Η απάντηση από πλευράς της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ήταν άμεση, σχετικά με τα όσα ανέφεραν οι «πράσινοι».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έκανε γνωστό ότι όπως αναφέρεται και στα πρακτικά, οι εκπρόσωποι του Παναθηναϊκού, είπαν ότι είναι νόμιμη η ΚΕΔ και ότι μπορεί κανονικά να ορίζει διαιτητές.