Περιορισμένες οι επιλογές του Ολυμπιακού στα γκαρντ, ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε στη Sunel Arena (23/10, 21:15, LIVE από το Gazzetta), για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι πρωταθλητές Ευρώπης, θέλουν να πάρουν μία μεγάλη νίκη και να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη.

Στο προσεχές ματς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να βρει λύσεις, σχετικά με τη θέση των γκαρντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι εκτός λόγω απόφασης της διοίκησης, ο Εβάν Φουρνιέ τραυματίας, ενώ ο Γιαν Μοντέρο που ήταν αμφίβολος, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε.

Έτσι, οι επιλογές του Ολυμπιακού για το προσεχές παιχνίδι, κόντρα σε μία ομάδα που έχει μεγάλη ποιότητα στην περιφέρεια, είναι περιορισμένες. Από point guards, είναι διαθέσιμοι οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Κόρι Τζόσεφ, ενώ στη θέση του shooting guard, ο Όμηρος Νετζήπογλου και ο νεαρός, Γιώργος Μπουρνελές.

Οι επιλογές του Ολυμπιακού στα γκαρντ

PG: Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Κόρι Τζόσεφ

SG: Όμηρος Νετζήπογλου, Γιώργος Μπουρνελές

Ενδεχομένως στο ματς κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, να δούμε τον Τάισον Γουόρντ να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο «2», μία θέση που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.