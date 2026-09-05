Παρτίζαν - Χάποελ Τελ Αβίβ 83-94: Φιλική νίκη στο Βελιγράδι για την ομάδα του Ιτούδη (vid)
Πέρασε από τη Σερβία η Χάποελ Τελ Αβίβ! Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 94-83 της Παρτίζαν στο Βελιγράδι, ούσα καλύτερη στο τελευταία διάστημα του αγώνα, όπου με επιμέρους σκορ 12-2 πήρε τη διψήφια διαφορά και τη νίκη.
Πρώτος σκόρερ για τη Χάποελ ο Ελάιζα Μπράιαντ με 14 πόντους. Ο Βασίλιε Μίτσιτς είχε επίσης... κέφια για τους Ισραηλινούς με 13 πόντους και 8 ασίστ. Οι Αϊζάια Γουέινραϊτ και Αντόνιο Μπλέικνι σκόραραν επίσης από 13 πόντους.
Για την Παρτίζαν του Πεναρόγια ο Παγιόλα είχε 14 πόντους, 12 ο Βιλντόζα και από 10 οι Λοβέρν και Τόμπσον. Ο Κάρλικ Τζόουνς που είχε υποχρεώσεις με το Νότιο Σουδάν για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 αγωνίστηκε 12 λεπτά για την ασπρόμαυρη πλευρά της σερβικής πρωτεύουσας.
Τα δεκάλεπτα: 15-19, 41-40, 64-64, 83-94
ואסה מגיש את המנה המקומית 🧑🏼🍳 pic.twitter.com/fGalZEX4Ym— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) September 5, 2026
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