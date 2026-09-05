Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη επιβλήθηκε με 94-83 της Παρτίζαν στο Βελιγράδι σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων.

Πέρασε από τη Σερβία η Χάποελ Τελ Αβίβ! Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 94-83 της Παρτίζαν στο Βελιγράδι, ούσα καλύτερη στο τελευταία διάστημα του αγώνα, όπου με επιμέρους σκορ 12-2 πήρε τη διψήφια διαφορά και τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τη Χάποελ ο Ελάιζα Μπράιαντ με 14 πόντους. Ο Βασίλιε Μίτσιτς είχε επίσης... κέφια για τους Ισραηλινούς με 13 πόντους και 8 ασίστ. Οι Αϊζάια Γουέινραϊτ και Αντόνιο Μπλέικνι σκόραραν επίσης από 13 πόντους.

Για την Παρτίζαν του Πεναρόγια ο Παγιόλα είχε 14 πόντους, 12 ο Βιλντόζα και από 10 οι Λοβέρν και Τόμπσον. Ο Κάρλικ Τζόουνς που είχε υποχρεώσεις με το Νότιο Σουδάν για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 αγωνίστηκε 12 λεπτά για την ασπρόμαυρη πλευρά της σερβικής πρωτεύουσας.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 41-40, 64-64, 83-94