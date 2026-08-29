Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη διέλυσε με 101-76 την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ και μπήκε με το... δεξί στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Άρχισε να ζεσταίνει τη... μηχανή με 100άρες η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη! Η ομάδα του Ισραήλ επικράτησε με 101-76 της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στην πρώτη της φιλική αναμέτρηση για τη νέα σεζόν με τον Έλληνα τεχνικό να βγάζει τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα για την εικόνα του συνόλου του.

Για τη Χάποελ κορυφαίος ήταν ο Αντόνιο Μπλέικνι με 16 πόντους, ενώ από κοντά ήταν και ο Σέρβος σταρ Βασίλιε Μίτσιτς, που σημείωσε 13 πόντους ενώ μοίρασε και έξι ασίστ. Ο νεοαποκτηθείς από την Αρμάνι Μιλάνο Ζακ Λεντέι σκόραρε 10 πόντους, με τους Κόφι και Γουέινραϊτ να έχουν από εννέα.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 50-38, 79-60, 101-76