Χάποελ Τελ Αβίβ: Επιστρέφει στην ομάδα του Ιτούδη παίκτης της Euroleague για την Front line
Σε μια δοκιμασμένη συνταγή επιστρέφει η Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Δημήτρης Ιτούδης για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Ο λόγος για τον Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος μετά από ένα... διάλειμμα στην Ντουμπάι επιστρέφει στους Ισραηλινούς.
Ο Βραζιλιάνος σέντερ αγωνίστηκε ένα εξάμηνο στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία είναι έτοιμος να υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Καμπόκλο ξέρει καλά τα... κατατόπια στην Χάποελ, καθώς υπήρξε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Eurocup τη σεζόν 2024-2025.
Στο διάστημα που αγωνίστηκε στη Ντουμπάι είχε 8.5 πόντους μέσο όρο και 3.8 ριμπάουντ ανά αγώνα, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις.
Με την απόκτηση του Μπρούνο Καμπόκλο ο Δημήτρης Ιτούδης θέλει να καλύψει το κενό του Τζόναθαν Μότλεϊ, ο οποίος μετακινήθηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα, στην Ισραηλινή ομάδα ο Βραζιλιάνος σέντερ θα συναντηθεί ξανά με τον Ζακ ΛεΝτέι, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στην Παρτίζαν.
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