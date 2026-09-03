Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη κλείνει τον Μπρούνο Καμπόκλο για να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών, μετά την αποχώρηση του Τζόναθαν Μότλεϊ.

Σε μια δοκιμασμένη συνταγή επιστρέφει η Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Δημήτρης Ιτούδης για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Ο λόγος για τον Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος μετά από ένα... διάλειμμα στην Ντουμπάι επιστρέφει στους Ισραηλινούς.

Ο Βραζιλιάνος σέντερ αγωνίστηκε ένα εξάμηνο στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία είναι έτοιμος να υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Καμπόκλο ξέρει καλά τα... κατατόπια στην Χάποελ, καθώς υπήρξε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Eurocup τη σεζόν 2024-2025.

Στο διάστημα που αγωνίστηκε στη Ντουμπάι είχε 8.5 πόντους μέσο όρο και 3.8 ριμπάουντ ανά αγώνα, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις.

Με την απόκτηση του Μπρούνο Καμπόκλο ο Δημήτρης Ιτούδης θέλει να καλύψει το κενό του Τζόναθαν Μότλεϊ, ο οποίος μετακινήθηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα, στην Ισραηλινή ομάδα ο Βραζιλιάνος σέντερ θα συναντηθεί ξανά με τον Ζακ ΛεΝτέι, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στην Παρτίζαν.

