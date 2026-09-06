Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μαξ Χαϊντέγκερ για έναν χρόνο.

Κάτοικος Τελ Αβίβ ο Μαξ Χαϊντέγκερ! Η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη προχώρησε στην προσθήκη του 29χρονου γκαρντ, ο οποίος την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε σε Μπνέι και Μπούργκος.

Στην πρώτη κατέγραψε 15,2 πόντοι, 3,5 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα σε 25,2 λεπτά, ενώ με τη φανέλα της ισπανικής ομάδας είχε 12,4 πόντους σε 9 εμφανίσεις.

Οι δηλώσεις του παίκτη:

«Είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της Χάποελ. Είμαι ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος ενός συλλόγου με φιλοδοξίες τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Euroleague, και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος. Ανυπομονώ να πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί και να αρχίσουμε να δουλεύουμε».

Το καλωσόρισμα του Δημήτρη Ιτούδη:

«Καλωσορίζουμε τον Μαξ Χαϊντέγκερ, έναν πολύ ταλαντούχο και έξυπνο γκαρντ. Ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί του. Μίλησα μαζί του το καλοκαίρι και έχει μεγάλο κίνητρο και γνωρίζει πού έρχεται και τι περιμένουμε από αυτόν».