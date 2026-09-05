Ο Παναθηναϊκός επενδύει στο μέλλον του και το απέδειξε δηλώνοντας τον μόλις 16 ετών Ιάσωνα Βαρβαρίτη στο επίσημο ρόστερ της ομάδας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μέσω ανάρτησής της στα social media έκανε γνωστούς τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες του επίσημου ρόστερ της ομάδας.

Ανάμεσα στους 18 δηλωμένους παίκτες της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεχωρίζει η παρουσία του μόλις 16 ετών, Ιάσωνα Βαρβαρίτη που είναι γεννημένος το 2010, έχει ύψος (προς το παρόν 2.02μ.) και αγωνίζεται στις θέσεις φόργουορντ/ σέντερ δείχνοντας τη θέληση του τριφυλλιού να επενδύσει στο μέλλον. Όσο βρισκόταν στον Πλάτωνα ο Βαρβαρίτης είχε ξεχωρίσει τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και με τις μικρές εθνικές ομάδες. Οι εμφανίσεις του, μάλιστα, δεν είχαν περάσει απαρατήρητες ούτε από συλλόγους του εξωτερικού, ωστόσο ο Παναθηναϊκός κινήθηκε έγκαιρα.

Στο τουρνουά GEN A STARS U16 της ΕΟΚ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με 17,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,7 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Λίγο νωρίτερα είχε οδηγήσει τον Πλάτωνα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Παίδων της ΕΣΚΑ, σημειώνοντας 29 πόντους με πέντε τρίποντα στον τελικό απέναντι στο Περιστέρι.

Ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης επέλεξε να φοράει τη φανέλα με το νούμερο 12 για το τριφύλλι, έναν αριθμό που συνοδεύει έτσι κι αλλιώς τον νεαρό ψηλό των «πράσινων», αλλά και που έχει συνδεθεί με θρύλους του Παναθηναϊκού. Για την ιστορία πέρα από τους Κώστα Τσαρτσαρή, Ζέλικο Ρέμπρατσα, Ιμπραήμ Κουτλουάι, Λουκά Μαυροκεφαλίδη, Τζέιμς Φελντέιν, Μάρκους Ντένμον και Νίκο Δίπλαρο (που είναι ο τελευταίος που είχε επιλέξει αυτόν τον αριθμό), το νούμερο 12 το έχουν φορέσει και οι εμβληματικοί Ντέιβιντ Στεργάκος και Ντομινίκ Γουίλκινς.