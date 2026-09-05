Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες της ομάδας για τις φανέλες τους τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες των «πρασίνων» ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Φρανσίσκο επέλεξε το «3» που είχε και πέρυσι στην Ζάλγκιρις Κάουνας, ο Μπράνκου Μπάντιο πήρε το «7», ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε το «28» που ειχε σε Ρεάλ και ΝΒΑ, ο Ίζακ Μπόνγκα διάλεξε το «32» ενώ ο Μουστάφα Φαλ πήρε το «93» το οποίο έχει φορέσει στην εθνική Γαλλίας.

Αντίστοιχα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης άφησε το «5» που είχε πέρυσι και επέστρεψε στο «0» το οποίο είχε πριν βρεθεί στο «πράσινο» ρόστερ για τη σεζόν 2025-26 ο Τι Τζέι Σορτς.

Στο ρόστερ συμπεριλήφθηκε και ο 16χρονος Ιάσωνας Βαρβαρίτης, ο οποίος θα φοράει το νούμερο «12».

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026-27