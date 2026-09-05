Παναθηναϊκός: Αυτά είναι τα νούμερα στις φανέλες των παικτών

Παναθηναϊκός: Αυτά είναι τα νούμερα στις φανέλες των παικτών

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός: Αυτά είναι τα νούμερα στις φανέλες των παικτών
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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες της ομάδας για τις φανέλες τους τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες των «πρασίνων» ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Φρανσίσκο επέλεξε το «3» που είχε και πέρυσι στην Ζάλγκιρις Κάουνας, ο Μπράνκου Μπάντιο πήρε το «7», ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε το «28» που ειχε σε Ρεάλ και ΝΒΑ, ο Ίζακ Μπόνγκα διάλεξε το «32» ενώ ο Μουστάφα Φαλ πήρε το «93» το οποίο έχει φορέσει στην εθνική Γαλλίας.

Αντίστοιχα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης άφησε το «5» που είχε πέρυσι και επέστρεψε στο «0» το οποίο είχε πριν βρεθεί στο «πράσινο» ρόστερ για τη σεζόν 2025-26 ο Τι Τζέι Σορτς.

Στο ρόστερ συμπεριλήφθηκε και ο 16χρονος Ιάσωνας Βαρβαρίτης, ο οποίος θα φοράει το νούμερο «12».

 

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026-27

  • 0. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
  • 3. Σιλβέν Φρανσίσκο
  • 6. Δημήτρης Μωραίτης
  • 7. Μπράνκου Μπάντιο
  • 10. Κώστας Σλούκας
  • 11. Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
  • 12. Ιάσωνας Βαρβαρίτης
  • 17. Νίκος Ρογκαβόπουλος
  • 22. Τζέριαν Γκραντ
  • 24. Γιάννης Κουζέλογλου
  • 25. Κέντρικ Ναν
  • 26. Ματίας Λεσόρ
  • 28. Γκέρσον Γιαμπουσέλε
  • 32. Ίζακ Μπόνγκα
  • 41. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
  • 44. Ντίνος Μήτογλου
  • 72. Λευτέρης Μαντζούκας
  • 93. Μουστάφα Φαλ
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
     

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