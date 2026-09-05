Παναθηναϊκός: Αυτά είναι τα νούμερα στις φανέλες των παικτών
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες των «πρασίνων» ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.
Ο Φρανσίσκο επέλεξε το «3» που είχε και πέρυσι στην Ζάλγκιρις Κάουνας, ο Μπράνκου Μπάντιο πήρε το «7», ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε το «28» που ειχε σε Ρεάλ και ΝΒΑ, ο Ίζακ Μπόνγκα διάλεξε το «32» ενώ ο Μουστάφα Φαλ πήρε το «93» το οποίο έχει φορέσει στην εθνική Γαλλίας.
Αντίστοιχα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης άφησε το «5» που είχε πέρυσι και επέστρεψε στο «0» το οποίο είχε πριν βρεθεί στο «πράσινο» ρόστερ για τη σεζόν 2025-26 ο Τι Τζέι Σορτς.
Στο ρόστερ συμπεριλήφθηκε και ο 16χρονος Ιάσωνας Βαρβαρίτης, ο οποίος θα φοράει το νούμερο «12».
Το ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026-27
- 0. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
- 3. Σιλβέν Φρανσίσκο
- 6. Δημήτρης Μωραίτης
- 7. Μπράνκου Μπάντιο
- 10. Κώστας Σλούκας
- 11. Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
- 12. Ιάσωνας Βαρβαρίτης
- 17. Νίκος Ρογκαβόπουλος
- 22. Τζέριαν Γκραντ
- 24. Γιάννης Κουζέλογλου
- 25. Κέντρικ Ναν
- 26. Ματίας Λεσόρ
- 28. Γκέρσον Γιαμπουσέλε
- 32. Ίζακ Μπόνγκα
- 41. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
- 44. Ντίνος Μήτογλου
- 72. Λευτέρης Μαντζούκας
- 93. Μουστάφα Φαλ
Our final ROSTER for the 2026-2027 season is set! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 5, 2026
Are you READY #PAOFans? 💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/5SEfiUAJML
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.