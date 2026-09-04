Αν και ήταν φιλικό (και όχι επίσημο) παιχνίδι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάθισε και πάλι στον πάγκο του Παναθηναϊκού ύστερα από 5.207 ημέρες!

Ήταν 2 Ιουνίου 2012 και ο 5ος τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κοουτσάρισε για τελευταία φορά τους «πράσινους».

Φέτος το καλοκαίρι έμελλε να ολοκληρωθεί η μεγάλη επιστροφή του Σέρβου προπονητή των τίτλων στον πάγκο των «πρασίνων». Πέρασαν 14 χρόνια από τότε. Για την ακρίβεια 14 χρόνια, 3 μήνες και 2 ημέρες από εκείνη τη βραδιά ή αν προτιμάτε 5.207 ημέρες!

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά ο «Ζοτς» φόρεσε και πάλι τα πράσινα και κάθισε εκ νέου στην άκρη του πάγκου του τριφυλλιού. Μπορεί το παιχνίδι να ήταν φιλικό, αλλά αν μη τι άλλο ήταν μια σημειολογική στιγμή για την ιστορία του Παναθηναϊκού.

Ο Επτάστερος μπορεί να γνώρισε την φιλική ήττα από το Μαρούσι, αλλά το γεγονός αυτό μικρή σημασία είχε. Ειδικά από τη στιγμή που έλειπαν εννέα βασικοί παίκτες που θα βρίσκονται στην 12άδα τη νέα σεζόν, ενώ πέρασε σε δεύτερη μοίρα το οτιδήποτε συνέβη στο παιχνίδι μετά και τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου.

Η πρώτη επίσημη παρουσία του Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα σημειωθεί στον ημιτελικό του Super Cup στη Ρόδο (26/09) κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η φωτογραφία από την τελευταία φορά που ο Ομπράντοβιτς είχε κοουτσάρει τον Παναθηναϊκό στον 5ο τελικό του 2012...