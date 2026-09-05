Ο Ολυμπιακός επικράτησε (82-77) της Φενέρμπαχτσε στο CRETE IBT ακολουθώντας τη συνταγή που τον οδήγησε στην κορυφή της Euroleague με υπογραφή Ντόρσεϊ-Φουρνιέ. Δεν αγωνίστηκαν Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Μοντέρο και Παπανικολάου.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε (82-77) της Φενέρμπαχτσε στο CRETE IBT στο Ηράκλειο και την Κυριακή (6/9, 20:30) θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον Ερυθρό Αστέρα. Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν χωρίς τους Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Γιαν Μοντέρο και Κώστα Παπανικολάου, αλλά ακολουθώντας την ίδια συνταγή που τους οδήγησε στην κορυφή της Euroleague, έκαμψαν την αντίσταση της πολύ δυνατής και ποιοτικής τουρκικής ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Είναι προφανές πως ακόμη είναι πολύ νωρίς, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα βασίστηκαν σε έναν τρόπο παιχνιδιού που αποπνέει ασφάλεια και σιγουριά, μαζί με ηρεμία, ακόμη και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Ο Έλληνας τεχνικός έχει πετύχει να περάσει τη φιλοσοφία του στους παίκτες με τέτοιο τρόπο, ώστε ακόμη και σε συνθήκες μεγάλης πίεσης να καταφέρνουν, μέσα από το «Bartzokas Ball», να φτάνουν στον στόχο.

Μάλιστα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Εβάν Φουρνιέ ήταν εκείνοι που έκαναν τη διαφορά και «σφράγισαν» με την παρουσία τους τη νίκη του Ολυμπιακού στα τελευταία λεπτά. Όταν οι Τούρκοι πίεσαν πολύ την ελληνική ομάδα, ο Ντόρσεϊ με μεγάλα τρίποντα και ο Φουρνιέ με την απλότητά του στο σκοράρισμα ώθησαν τον Ολυμπιακό στη νίκη.

Σίγουρα χρειάζεται χρόνος και υπομονή, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως έλειψαν πολύ σημαντικοί πυλώνες του παιχνιδιού της ομάδας, όπως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Γιαν Μοντέρο. Τρεις παίκτες πεντάδας που κάνουν τη διαφορά, καθώς πρόκειται για αθλητές υψηλού επιπέδου, οι οποίοι αλλάζουν με το παιχνίδι τους τα δεδομένα ενός αγώνα.

Η Φενέρμπαχτσε, από την πλευρά της, έχει κι εκείνη αρκετούς παίκτες που πρέπει να αφομοιωθούν, ώστε να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο που προσδοκά ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Η τριάδα Γουέιντ Μπάλντγουιν, Γουίλ Κλάιμπερν και Τεϊλέν Χόρτον-Τάκερ αποτέλεσε το σημείο αναφοράς της τουρκικής ομάδας, που περιμένει σαφώς καλύτερη απόδοση από τον Σέιβον Σιλντς, αλλά και από τον Μπράξτον Κι, ο οποίος, η αλήθεια είναι, πως θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο άμυνας και επίθεσης.

Ο Ολυμπιακός, στα δύσκολα, πήγε στα σίγουρα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Εβάν Φουρνιέ, αλλά ο Ντόντα Χολ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκαναν εξαιρετική εμφάνιση, δίνοντας λύσεις στο «ζωγραφιστό», ενώ ο Κόρι Τζόσεφ μπορεί να λειτουργήσει ως ο παίκτης που θα μπαίνει και θα αλλάζει το παιχνίδι της ομάδας διατηρώντας το υψηλό επίπεδο της περιφερειακής γραμμής.

Είναι προφανές πως το επόμενο διάστημα θα δοθεί έμφαση στην προσαρμογή και του Γιαν Μοντέρο, ο οποίος είναι ένας παίκτης που θέλει την μπάλα στα χέρια του, ενώ η ενσωμάτωση των Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα προσδίδει περισσότερες λύσεις στα χέρια του Μπαρτζώκα για τον αγώνα της Κυριακής (6/9).

Όσον αφορά τον Εμπάι Εντιαγέ, φάνηκε πως χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει, αλλά είναι ένας παίκτης ομάδας που μπορεί να λειτουργήσει αθόρυβα και να δώσει τις «ανάσες» που απαιτούνται στον Βεζένκοβ σε μια μακρά σεζόν, σε κάθε ματς.

Το δείγμα γραφής ήταν ικανοποιητικό για τον Ολυμπιακό, που δείχνει να αισθάνεται σίγουρος στο παρκέ ακόμη και σε συνθήκες μεγάλης πίεσης. Και αυτή είναι μια κατάκτηση που απορρέει από το τρόπαιο της Euroleague που κατακτήθηκε πρόσφατα και έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ομάδα.



