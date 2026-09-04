Διαβάστε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την ανατροπή του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτε.

Ο Ολυμπιακός λύγισε τη Φενέρμπαχτσε με 82-77 στον ημιτελικό του CRETE IBT στο Ηράκλειο, ολοκλήρωσε την ανατροπή και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το φινάλε της αναμέτρησης και προανήγγειλε τη συμμετοχή των απόντων στον τελικό απέναντι στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Αναλυτικού

«Είχε πολύ phisycallity σαν παιχνίδι κανονικής περιόδου και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Πιστεύω και με τον Ερυθρό Αστέρα θα είναι το ίδιο. Η EuroLeague ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου, έχουμε το Super Cup το ελληνικό, δεν ξέρω αν θα γίνει και το ευρωπαϊκό. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, πρέπει να ετοιμαστούμε. Το πρόβλημα είναι ότι παίζουμε πέντε παιχνίδια σε επτά μέρες.

Αυτά τα φιλικά μας δίνουν την ευκαιρία να βρεθούμε λίγο όλοι μαζί. Πιθανόν να παίξουν οι παίκτες που δεν αγωνίστηκαν σήμερα. Ο Μοντέρο έχει τζετ λαγκ, o Bεζένκοβ θα παίξει, ο Μιλουτίνοβ επίσης, ο Παπανικολάου όχι. Θα έχουμε ένα ρόστερ λίγο πιο πλήρες σε σχέση με σήμερα στο επόμενο παιχνίδι.».

Για μία πιθανή μεταγραφή: «Αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε την πιθανότητα μεταγραφής, πρέπει να δούμε την ομάδα μας ολόκληρη σε καλή κατάσταση. Αν χρειαστεί κάτι οι πρόεδροι θα βοηθήσουν, το ξέρετε αυτό. Όλες οι ομάδες κοιτάνε την αγορά και ενισχύονται, εμείς θα θέλαμε να μην κάνουμε αλλαγές εν μέσω σεζόν και να παίξουμε καλά ως έχουμε. Αν χρειαστεί κάτι, είμαι σίγουρος ότι θα το έχουμε».