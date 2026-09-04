Ολυμπιακός: Τι έκαναν οι ΜακΙντάιρ και Εντιάι
Ο Έλληνας τεχνικός μπορεί να μην είχε στην διάθεσή του για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε τον Γιαν Μοντέρο ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση έξω από τις τέσσερις γραμμές ωστόσο συμπεριλήφθηκαν στην... 13άδα τέσσερα από τα νέα αποκτήματα των «ερυθρολεύκων».
Αν και βρέθηκαν στο ρόστερ οι Νίκος Πλώτας και Αντώνης Καραγιαννίδης δεν πήραν χρόνο συμμετοχής σε αυτό το φιλικό για το τουρνουά της Κρήτης. Κάτι που συνέβη ωστόσο με τους Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ και τον Εμπάι Εντιάι.
Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ αγωνίστηκε 20 λεπτά και σε αυτό το διάστημα είχε 2 πόντους με 1/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 0/3 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 τάπες και 2 λάθη.
Αντίστοιχα ο Σενεγαλέζος πάουερ φόργουορντ βρέθηκε στο παρκέ για 14 λεπτά και μέτρησε 2 πόντους με 1/2 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 τελικές πάσες και 1 κλέψιμο.
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