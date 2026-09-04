Ολυμπιακός: Η μέρα, η ώρα και ο αντίπαλος στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης
Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, επικράτησε με 82-77 στον ημιτελικό του CRETE IBT στο Ηράκλειο και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Η αναμέτρηση για την πρώτη θέση του CRETE IBT είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με τους Πειραιώτες να έχουν μπροστά τους ακόμη ένα δυνατό τεστ απέναντι σε ομάδα της EuroLeague.
Ο Ερυθρός Αστέρας εξασφάλισε νωρίτερα τη δική του θέση στον τελικό, καθώς επικράτησε με 91-85 της Αρμάνι Μιλάνο.
Οι αναμετρήσεις
18:00 Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε
20:30 Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
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