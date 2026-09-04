Δείτε την μέρα, την ώρα και τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τελικό του CRETE IBT μετά τη νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, επικράτησε με 82-77 στον ημιτελικό του CRETE IBT στο Ηράκλειο και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Η αναμέτρηση για την πρώτη θέση του CRETE IBT είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με τους Πειραιώτες να έχουν μπροστά τους ακόμη ένα δυνατό τεστ απέναντι σε ομάδα της EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας εξασφάλισε νωρίτερα τη δική του θέση στον τελικό, καθώς επικράτησε με 91-85 της Αρμάνι Μιλάνο.

Οι αναμετρήσεις

18:00 Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε

20:30 Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

