Μπαρτσελόνα: Χάνει τον Τόσαν Ευμπουομουάν για τρεις εβδομάδες
Χωρίς τον Τόσαν Ευμπουομουάν (25χρ., 2.03) θα συνεχίσει την προετοιμασία της η Μπαρτσελόνα για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, εξαιτίας του τραυματισμού του στην αριστερή ωμοπλάτη, λίγα 24ωρα μετά την απόκτηση του Τζάστιν Μινάγια.
Ο 25χρονος πάουερ φόργουορντ δεν μπορεί να υπολογίζεται από τον προπονητή του Αλεκσάντερ Σέκουλιτς, καθώς υπέστη εξάρθρωση την περασμένη Κυριακή (30/8) και τα αποτελέσματα των εξετάσεων τον έθεσαν νοκ άουτ για διάστημα τριών εβδομάδων, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του.
Ο Τόσαν Ευμπουομουάν θα υποβληθεί τώρα σε θεραπεία αποκατάστασης. Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί σε τρεις εβδομάδες, χωρίς ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στο γήπεδο.
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]— Barça Basket (@FCBbasket) September 4, 2026
El jugador 𝐓𝐨𝐬𝐚𝐧 𝐄𝐯𝐛𝐮𝐨𝐦𝐰𝐚𝐧 va patir una subluxació de l'espatlla esquerra durant el partit amb la selecció de Gran Bretanya, disputat el passat diumenge. Seguirà un tractament rehabilitador i serà reevaluat en tres setmanes. pic.twitter.com/j3Xwbb3zMq
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.