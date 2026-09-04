Μπαρτσελόνα: Χάνει τον Τόσαν Ευμπουομουάν για τρεις εβδομάδες

Μπαρτσελόνα: Χάνει τον Τόσαν Ευμπουομουάν για τρεις εβδομάδες

Γιάννης Πάλλας
Μπαρτσελόνα: Χάνει τον Τόσαν Ευμπουομουάν για τρεις εβδομάδες
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Ζημιά υπέστη ο Τόσαν Ευμπουομουάν στον αριστερό ώμο και δεν υπολογίζεται για τη Μπαρτσελόνα για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Χωρίς τον Τόσαν Ευμπουομουάν (25χρ., 2.03) θα συνεχίσει την προετοιμασία της η Μπαρτσελόνα για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, εξαιτίας του τραυματισμού του στην αριστερή ωμοπλάτη, λίγα 24ωρα μετά την απόκτηση του Τζάστιν Μινάγια.

Ο 25χρονος πάουερ φόργουορντ δεν μπορεί να υπολογίζεται από τον προπονητή του Αλεκσάντερ Σέκουλιτς, καθώς υπέστη εξάρθρωση την περασμένη Κυριακή (30/8) και τα αποτελέσματα των εξετάσεων τον έθεσαν νοκ άουτ για διάστημα τριών εβδομάδων, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του.

Ο Τόσαν Ευμπουομουάν θα υποβληθεί τώρα σε θεραπεία αποκατάστασης. Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί σε τρεις εβδομάδες, χωρίς ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στο γήπεδο.

@Photo credits: Barcelona
     

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