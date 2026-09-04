Πίτερς: «Με αιφνιδίασε η... ησυχία όταν μπήκα στο γήπεδο»

Ο Άλεκ Πίτερς σε δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Αρμάνι με τον Ερυθρό Αστέρα για το «IBT CRETE», αναφέρθηκε στην επαφή που είχε με τους πρώην συμπαίκτες του και τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Τις πρώτες του δηλώσεις στους Έλληνες δημοσιογράφους με άλλη φανέλα από αυτή του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ο Άλεκ Πίτερς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Αρμάνι Μιλάνο μετά τη λήξη της αναμέτρησης και την ήττα των Ιταλών από τον Ερυθρό Αστέρα, ανέφερε σε σχέση με την επιστροφή του στην Ελλάδα και την επαφή με τον κόσμο του Ολυμπιακού και τους πρώην συμπαίκτες του:

«Με τον κόσμο είμαι σε επαφή τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οπότε, δεν ένιωσα ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, είναι σαν να είναι φίλοι μου και πάντα θα έχουμε αυτή τη σχέση. Το μόνο πράγμα που με αιφνιδίασε λίγο ήταν όταν μπήκα στο γήπεδο. Συνήθως, ξέρετε, μπαίνεις σε αυτό το γήπεδο και είναι κατάμεστο από κόσμο που στηρίζει εσένα και την ομάδα σου. Όμως αυτή τη φορά μπήκε η ομάδα μου και ήταν αρκετά ήσυχα. Στη συνέχεια είδα γνωστά πρόσωπα. Έχω υπέροχες αναμνήσεις από όταν έπαιζα σε αυτό το γήπεδο. Και, ναι, είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βλέπω τους πρώην συμπαίκτες μου, ειδικά τόσο νωρίς στη σεζόν».